прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 3.25

28 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Экваториальная Гвинея и Судан. Начало игры — в 18:00 мск.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваторогвинейцы стартовали скромно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Экваториальная Гвинея вполне способна пободаться за 2 место. А вот отличилась команда всего 1 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Экваторогвинейцы уступили Буркина-Фасо (1:2).

До того команда была бита Мадагаскаром (0:2). А вот поединок с Кенией завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Экваториальная Гвинея забила 3 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Экваторогвинейцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила 2 раза подряд.

Причем Экваториальная Гвинея традиционно удачно противостоит Судану. В двух очных встречах команда переиграла соперника.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Экваторогвинейцы явно хотят пободаться за одно из первых мест.

Судан

Турнирное положение: Суданцы скромны в плане результатов. Команда пребывают на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Судан пока не набрал ни одного очка. При этом команда еще не открыла счет голам на текущем турнире.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Суданцы уступили Алжиру (0:3).

До того команда потерпела поражение от Бахрейна (1:3). Плюс чуть ранее она не смогла ничего противопоставить Ираку (0:2).

При этом Судан в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Суданцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не может победить 4 матча подряд.

При этом Судан имеет не столь яркий по именам состав. А вот оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Команда нынче угодила в заметный кризис. Суданцы имеют неприятный трехматчевый пораженческий сериал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Суданцы попытаются прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

Суданцы не побеждали в 4 последних матчах

Экваторогвинейцы уступили 2 раза подряд

Экваторогвинейцы одолели Судан в обоих очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Экваториальная Гвинея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.75 и 1.40.

Прогноз: Экваторогвинейцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам группы, да и суданцы нынче выглядят откровенно бледно.

3.25 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Экваториальная Гвинея — Судан принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа Экваториальной Гвинеи в 1 тайме за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.75 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Экваториальная Гвинея — Судан принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75