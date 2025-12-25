прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.16

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Драконы» крепки, но крайне нестабильны. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексхэм» на 7 очков отстает от 6 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» уступили «Суонси» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Уотфордом» (2:2). А вот поединок с «Халлом» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Рексхэм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «Шеффилд Юнайтед». В четырех очных поединках команда уступила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Драконы» намерены оторваться от опасной зоны.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» намерены пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Юнайтед» на 9 зачетных пунктов отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Бирмингем» (3:0).

До того команда была бита «Вест Бромвичем» (0:2). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Норвичем» (1:1).

При этом «Шеффилд Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Клинки» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в кадровом плане «клинки» выглядят весьма симпатично.

Весьма органично вписался в игру команды Патрик Бэмфорд. Опытный форвард наколотил уже 3 мяча в 7 матчах за клуб.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Клинки» потенциально способны прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Рексхэм» не побеждает уже 5 матчей кряду

«Драконы» еще ни разу не обыгрывали «клинков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.78.

Прогноз: «Клинки» явно способны прибавить, и максимально постараются подтянуться к зоне стыков.

Номинальные гости намерены побороться за выход в АПЛ, да и оборона «драконов» нередко совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.33