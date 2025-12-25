26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Египет и ЮАР. Начало игры — в 18:00 мск.
Египет
Турнирное положение: Египетские футболисты смогли начать с победы Кубок Африки и занимают первую строчку с тремя очками в группе B.
Последние матчи: команда в 1-м туре Кубка африканских наций смогла обыграть сборную Зимбабве со счетом 2:1. Голами отметились Омар Мармуш и Мохамед Салах.
Ранее египтяне обыграли в товарищеском матче Нигерию со счетом 2:1, сыграли вничью против Кабо-Верде (1:1) и проиграли Узбекистану со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: сборная Египта имеет один из самых титулованных составов на африканском континенте. Учитывая настрой Салаха, который имеет проблемы в «Ливерпуле» и уже забил победный мяч в прошлом матче, ожидаем острую игру в атаке.
ЮАР
Турнирное положение: футболисты из Южно-Африканской Республики также удачно стартовали в этом розыгрыше Кубка африканских наций. Команда пока делит первую строчку в квартете B с тремя очками.
Последние матчи: в первом туре ЮАР с минимальным счетом 2:1 обыграла сборную Анголы. Голами отметились Освин Апполлис и Лайл Фостер.
Ранее в товарищеском поединке была обыграна сборная Замбии со счетом 3:1 и команда Руанды в квалификации чемпионата мира со счетом 3:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ЮАР удивляет в последних матчах, учитывая всего два пропущенных мяча в четырех последних матчах.
Скорее всего, команде придется достаточно непросто в этом матче. Будет интересно посмотреть, как резвая и бегущая сборная ЮАР справится с атакой египтян.
Статистика для ставок
- ЮАР не знает поражений в девяти матчах к ряду
- Египет выиграл три из пяти последних матчей
- Обе команды выиграли в первом туре
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.51 и 1.47.
Прогноз: Сыграем на победе номинальных хозяев в этом матче. Поставим на более опытную и умелую сборную Египта.
Ставка: Победа сборной Египта в матче за 2.00.
Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.21.