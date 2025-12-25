прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.00

26 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Египет и ЮАР. Начало игры — в 18:00 мск.

Египет

Турнирное положение: Египетские футболисты смогли начать с победы Кубок Африки и занимают первую строчку с тремя очками в группе B.

Последние матчи: команда в 1-м туре Кубка африканских наций смогла обыграть сборную Зимбабве со счетом 2:1. Голами отметились Омар Мармуш и Мохамед Салах.

Ранее египтяне обыграли в товарищеском матче Нигерию со счетом 2:1, сыграли вничью против Кабо-Верде (1:1) и проиграли Узбекистану со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: сборная Египта имеет один из самых титулованных составов на африканском континенте. Учитывая настрой Салаха, который имеет проблемы в «Ливерпуле» и уже забил победный мяч в прошлом матче, ожидаем острую игру в атаке.

ЮАР

Турнирное положение: футболисты из Южно-Африканской Республики также удачно стартовали в этом розыгрыше Кубка африканских наций. Команда пока делит первую строчку в квартете B с тремя очками.

Последние матчи: в первом туре ЮАР с минимальным счетом 2:1 обыграла сборную Анголы. Голами отметились Освин Апполлис и Лайл Фостер.

Ранее в товарищеском поединке была обыграна сборная Замбии со счетом 3:1 и команда Руанды в квалификации чемпионата мира со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ЮАР удивляет в последних матчах, учитывая всего два пропущенных мяча в четырех последних матчах.

Скорее всего, команде придется достаточно непросто в этом матче. Будет интересно посмотреть, как резвая и бегущая сборная ЮАР справится с атакой египтян.

Статистика для ставок

ЮАР не знает поражений в девяти матчах к ряду

Египет выиграл три из пяти последних матчей

Обе команды выиграли в первом туре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.51 и 1.47.

Прогноз: Сыграем на победе номинальных хозяев в этом матче. Поставим на более опытную и умелую сборную Египта.

2.00 Победа Египта Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Египет — ЮАР позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа сборной Египта в матче за 2.00.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут забить в этом матче. Это дополнительная ставка.

2.21 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч Египет — ЮАР принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.21.