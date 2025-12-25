26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Суонси». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 48 баллов в активе и борется за повышение в классе.

Команда Фрэнка Лэмпарда занимает первую позицию с отрывом в шесть пунктов от ближайшего преследователя, «Мидлсбро», и в 11 очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства «Небесно-голубые» на чужом поле сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Перед этим в игре 21-го тура Чемпионшипа коллектив также уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах одержал победу над «Бристоль Сити» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Довин и Брендон, дисквалифицирован — Дасилва.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Ковентри» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Томас-Асанте Брэндон — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

«Суонси»

Турнирное положение: «Суонси» после 22-х туров второго английского дивизиона имеет 26 баллов в активе и скорее борется за выживание, чем выход в АПЛ.

Команда занимает 19-ю позицию с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (22-24-е места), а также с отставанием в девять пунктов от зоны плей-офф за попадание в элиту.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 22-го тура национального первенства «Лебеди» дома одержали победу над «Рексэмом» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Сток Сити» — 1:2.

Не сыграют: травмированны и дисквалифицированных игроков нет, вызван в сборную — Бэнсон.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Суонси» выиграл три раза и лишь однажды проиграл.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жан Випотник — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ковентри» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних домашних матчей «Ковентри» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Суонси» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 4.20, победа «Суонси» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в четырех последних выездных матчах гости проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их шести из девяти последних поединков вообще.

При этом в четырех из пяти последних домашних матчей хозяева выиграли, и было забито больше 2,5 голов.

2.20 «Ковентри» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ковентри» — «Суонси» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Ковентри» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.

2.65 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Ковентри» — «Суонси» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Тотал больше 3,5 голов за 2.65