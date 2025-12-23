Кто переведёт дух от неудач?

прогноз на матч Кубка Турции, ставка за 1.82

24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Самсунспор» и «Эюспор». Начало игры — в 20:30 мск.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» избежал участия в квалификации Кубка Турции, поэтому начнет выступления в первом раунде турнира.

Команда занимает шестую позицию в высшем дивизионе страны с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-4), а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национальной лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Гёзтепе» (0:2).

До того в шестом туре основного этапа Лиги конференций коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах с аналогичным результатом проиграл «Майнцу».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» проиграл, а в восьми последних поединках не выиграл.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.

Карло Хольсе — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор», в отличие от соперника, вышел в первый раунд по итогам квалификации, в финале которой разгромил «Чанкая» (6:1).

Команда пребывает на 17-й позиции высшего дивизиона чемпионата страны, что в зоне вылета (16-18-е места), с отставанием в два очка от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Фенербахче» (0:3).

Ранее в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах с аналогичным счетом потерпел поражение от «Ризеспора».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на турецкую Суперлигу, «Эюпспор» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.

Данная форма сулит гостям плохие шансы на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Метехан Алтунбаш и Крайст Садия — лучшие бомбардиры команды в квалификации Кубка Турции с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Самсунспор» не выиграл

в трех последних матчах «Самсунспора» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.50, победа «Эюпспора» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.82.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних выездных матчей гостей.

1.82 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Самсунспор» — «Эюспор» принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь гости «всухую» проиграли в двух последних матчах, а хозяева превосходят их в классе.

2.25 Только одна команда забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Самсунспор» — «Эюспор» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.25