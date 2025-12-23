24 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Самсунспор» и «Эюспор». Начало игры — в 20:30 мск.
«Самсунспор»
Турнирное положение: «Самсунспор» избежал участия в квалификации Кубка Турции, поэтому начнет выступления в первом раунде турнира.
Команда занимает шестую позицию в высшем дивизионе страны с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-4), а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национальной лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Гёзтепе» (0:2).
До того в шестом туре основного этапа Лиги конференций коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах с аналогичным результатом проиграл «Майнцу».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» проиграл, а в восьми последних поединках не выиграл.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.
Карло Хольсе — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор», в отличие от соперника, вышел в первый раунд по итогам квалификации, в финале которой разгромил «Чанкая» (6:1).
Команда пребывает на 17-й позиции высшего дивизиона чемпионата страны, что в зоне вылета (16-18-е места), с отставанием в два очка от безопасной 15-й строчки.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Фенербахче» (0:3).
Ранее в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах с аналогичным счетом потерпел поражение от «Ризеспора».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на турецкую Суперлигу, «Эюпспор» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.
Данная форма сулит гостям плохие шансы на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Метехан Алтунбаш и Крайст Садия — лучшие бомбардиры команды в квалификации Кубка Турции с двумя голами.
Статистика для ставок
- в восьми последних матчах «Самсунспор» не выиграл
- в трех последних матчах «Самсунспора» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Эюпспора» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Самсунспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.50, победа «Эюпспора» — в 4.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.82.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних выездных матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь гости «всухую» проиграли в двух последних матчах, а хозяева превосходят их в классе.
Ставка: только одна команда забьёт за 2.25