23 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:30 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Желтые канарейки» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» имеет поровну очков с «Галатасараем». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Желтые канарейки» одолели «Эюпспор» (3:0).

До того команда устроила разгром «Коньяспору» (4:0). Плюс поединок с «Бранном» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фенербахче» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Желтые канарейки» находятся на подъеме. Команда не пропускает 3 матча кряду.

Причем «Фенербахче» традиционно удачно противостоит «Бешикташу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» намерены начать турнир продуктивно.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Черные орлы» пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Бешикташ» на 6 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бешикташ» одолел «Ризеспор» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Трабзонспором» (3:3). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Газиантеп» (2:2).

При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черные орлы» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Бешикташ» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Тэмми Абрахам настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате Турции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Черные орлы» намерены поймать оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

«Желтые канарейки» в среднем забивают 2 гола за матч

«Черные орлы» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Фенербахче» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Фенербахче» ныне находится на подъеме, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Бешикташ» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40