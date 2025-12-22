прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.70

23 декабря в 6-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Насаф». Начало игры — в 21:15 мск.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Тигры» пока не впечатляют. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Аль-Иттихад» набрал 6 очков в 5 турах главного турнира Азии. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» одолели «Аль-Шабаб» (4:1).

До того команда была бита «Аль-Духаилем» (2:4). А вот поединок с «Аль-Риядом» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тигры» нынче крайне нестабильны. Команда при отличном подборе игроков никак не найдет свою игру.

Причем «Аль-Иттихад» на 3 очка опережает идущую следом «Аль-Гарафу». А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тигры» мотивированы закрепиться в первой восьмерке.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» в Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Насаф» в 5 матчах турнира не набрал ни одного очка. При этом команда сумела отличиться 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» не смогли одолеть самаркандское «Динамо» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Трактора» (0:1). А вот чуть ранее она была бита «Пахтакором» (0:1).

При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках потерпела 4 поражения. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает с середины октября.

При этом «Насаф» в 3 последних матчах не сумел отличиться. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда пропустила 14 мячей.

«Драконы» постараются зацепиться за первые очки. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Драконы» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Тигры» в среднем забивают 2 гола за матч

«Драконы» не забивают 3 матча кряду

«Насаф» в Азиатской Лиге чемпионов пропускает в среднем фактически 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Аль-Иттихад» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Насафа» не блещет надежностью.

2.70 Фора «Аль-Иттихада» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Аль-Иттихад» — «Насаф» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Аль-Иттихад» — «Насаф» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10