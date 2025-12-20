прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.45

22 декабря в финале Кубка Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Коринтианс». Начало игры — в 00:00 мск.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Адмиралы» чемпионат провели скромно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Васко да Гама» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Адмиралы» не уступили «Коринтиансу» (0:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Флуминенсе». А вот поединок с «Флу» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Васко да Гама» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адмиралы» ныне не преуспевают в плане результатов. Команда не забивает 2 матча кряду.

Причем «Васко да Гама» традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Адмиралы» твердо намерены завоевать Кубок Бразилии.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» последний чемпионат провели скромненько. Команда заняла итоговое 13 место.

Причем «Коринтианс» на 4 очка опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Тимао» не сумели одолеть «Васко да Гама» (0:0).

До того команда в серии пенальти прошла «Крузейро». А вот чуть ранее она одолела того же соперника (1:0).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» нынче не блещут результатами. Команда ершиста, но крайне нестабильна.

При этом «Коринтианс» имеет проблемы с реализацией. Да и оборонительные редуты монолитными явно не назовешь.

Не столь результативно проводит сезон Мемфис Депай. Форвард «тимао» отличился лишь 6 голами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Тимао» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Адмиралы» не забивают 2 матча кряду

И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Адмиралы» способны прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «тимао» не блещет монолитностью.

2.45 П1

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Васко да Гама» — «Коринтианс» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Васко да Гама» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Васко да Гама» — «Коринтианс» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50