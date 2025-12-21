прогноз на финал Суперкубка Италии, ставка за 3.25

22 декабря в матче финала Суперкубка Италии сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Наполи»

Путь к финалу: Команда напрямую пробилась в полуфинал Суперкубок Италии, где смогла одолеть «Милан» со счетом 2:0. «Наполи» забил по голу в каждом тайме.

В чемпионате Италии «неаполитанцы» также продолжают бороться за чемпионство. После 15-и туров «Наполи» занимает 3-е место в таблице с 31-м очком в активе, отставая от лидерства на 2 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда уступила «Удинезе» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 73-й минуте. Матчем ранее «Наполи» проиграл «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов.

До этого у «неаполитанцев» было 5 побед подряд во всех турнирах. За этот победный отрезок «Наполи» смог забить 9 голов при 3-х пропущенных. Команде необходимо попытаться вернуть тот победный настрой.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Ангисса, Де Брейне, Гилмур и Мерет (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» потихоньку пытается снова набрать хороший ход и выдать победную серию. В предстоящем матче есть возможность выиграть Суперкубок Италии, но для этого необходимо обыграть крепкого соперника — «Болонью».

У «Наполи» неплохо выступает нападающий Расмус Хейлунн, который частенько отличается результативностью. В единственном матче Суперкубка Италии форвард забил гол и сделал голевую передачу.

«Болонья»

Путь к финалу: Эта команда также сразу попала в полуфинал Суперкубка Италии. «Болонье» попался «Интер» и команда сумела справиться с миланским соперником, победив со счетом 2:1 по пенальти.

Команда занимает 6-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе после 15-и туров. «Болонья» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 5 баллов — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда уступила «Ювентусу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 64-й минуте. Матчем ранее «Болонья» обыграла «Сельту» (2:1) в Лиге Европы.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью с «Лацио» (1:1) в Серии А. За этот отрезок «Болонья» сумела забить 6 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Бонифейс, Касале и Фройлер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Болонья» проводит неплохой сезон, у команды есть реальная возможность завоевать Суперкубок Италии. «Болонья» может создать проблемы «Наполи».

В последних 5-и очных матчах команда только 1 раз проиграла «неаполитанцам», а также по 2 раза «Болонья» сыграла вничью и победила. В предстоящем матче у номинальных гостей точно будет пытаться доминировать.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах во всех турнирах «Наполи» дважды проиграл

«Болонья» проиграла только 1 раз в последних 5-и матчах во всех турнирах

В последних 5-и очных встречах «Болонья» только 1 раз проиграла «Наполи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.25, а победа «Болоньи» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.67.

Прогноз: Можно предположить, что в основное время матча команды сыграют вничью.

3.25 Ничья в основное время. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Наполи» — «Болонья» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья в основное время за 3.25.

Прогноз: Команды хотя-бы по одному разу поразят ворота друг друга.

1.95 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Наполи» — «Болонья» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют за 1.95.