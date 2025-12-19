Полуфинал Суперкубка в Эр-Рияде оказался куда более содержательным, чем может показаться по счёту. «Наполи» обыграл «Милан» 2:0 не за счёт вспышек индивидуального класса или эпизодической удачи, а за счёт системного превосходства в структуре игры, в понимании ролей на поле и, главное, в том, как распорядиться опасной позицией в атаке.

Результат матча Наполи Неаполь 2:0 Милан Милан 1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Расмус Хёйлунн 63' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 81' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас ( Ноа Ланг 77' ), Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 78' ), Давид Нерес ( Антонио Вергара 88' ), Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 82' ) Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 69' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер ( Юссуф Фофана 69' ), Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Рубен Лофтус-Чик, Ардон Ясари ( Лука Модрич 75' ) Жёлтые карточки: Леонардо Спинаццола 81', Скотт МакТоминай 83' — Адриен Рабьо 38', Фикайо Томори 83', Закари Атекаме 85'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 9 41 Владение мячом 59 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 15 Фолы 10

На старте «Милан» выглядел аккуратнее в контроле мяча, старался растягивать оборону соперника через фланги, часто подключал Салемакерса и Пулишича, но темп оставался умеренным. Мяч ходил быстро, но почти без заходов в штрафную и уж точно без ощущения даже минимальной угрозы.

«Наполи» действовал экономнее. Команда Конте не стремилась забирать инициативу сразу, предпочитая читать игру и выбирать моменты для её ускорения. Именно в эти короткие отрезки становилось видно различие подходов — если атаки «Милана» чаще заканчивались на подступах к штрафной, то выходы неаполитанцев почти всегда доводились до удара, прострела или хотя бы борьбы у ворот соперника.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

До перерыва у «Милана» был, пожалуй, самый важный момент всего матча. Контратака, выстроенная идеально, завершилась ударом Нкунку — и это был эпизод, после которого ход встречи мог повернуться, но француз плохо обработал мяч и отправил его на трибуны. И до, и после этого момента Кристофер проводил очень посредственный матч, а промах ещё и стал катализатором для команды Конте.

Через несколько минут «Наполи» показал, как выглядят атаки без сомнений в себе. Хёйлунн принял мяч в движении, продавил защитника, прошёл к лицевой, не глядя прострелил в центр, а дальше всё решила не самая уверенная игра Меньяна и хладнокровие Нереса на дальней штанге. Гол выглядел буднично, но именно он в итоге и определил судьбу матча.

Гол Давида Нереса globallookpress.com

Хёйлунн показывает разницу между присутствием и влиянием

Во втором тайме матч стал гораздо более однозначным по содержанию. «Милан» попытался поднять линию обороны, активнее включить прессинг, но этим лишь открыл зоны, которых «Наполи» ждал с самого начала. Каждый длинный пас, каждая вертикаль тут же находила Хёйлунна — и дальше датчанин просто кошмарил защиту «россонери».

Расмус постоянно втягивал в борьбу центральных защитников, заставлял их ошибаться в выборе позиции, ломал синхронность линии. Второй гол стал концентрированным отражением всего матча — передача Спинаццолы, рывок Хёйлунна в глубину, мощнейшая игра корпусом против Де Винтера и удар с угла штрафной, который Меньян, откровенно говоря, мог забирать. Но важнее было не это, а ощущение неизбежности эпизода, как будто защита «Милана» рано или поздно всё равно бы проиграла эту дуэль.

Игроки «Наполи» празднуют гол globallookpress.com

В этот момент различие между командами стало предельно очевидным. У «Наполи» центрфорвард был не просто наконечником, а опорой всей атаки. А вот у «Милана» нападающие просто участвовали в игре, открывались, работали без мяча, но не определяли её. Без Леау и без чистой «девятки» атака команды Аллегри выглядела разрозненной, даже зависимой от случайного эпизода.

Аллегри пробовал менять ритм матча заменами. Выход Модрича добавил эмоций саудовским трибунам и немного порядка в пасе, но не изменил главного — конкретики и агрессии впереди так и не появилось. «Милан» всё чаще бил из неудобных позиций, подавал без адресата и постепенно терял веру в то, что игру можно перевернуть. А «Наполи» после второго гола действовал предельно рационально. Команда села ниже, сохранила компактность между линиями и позволяла сопернику тратить силы на перемещение мяча, не пуская его в опасные зоны. Даже напряжённые эпизоды и мелкие стычки не выбивали неаполитанцев из равновесия, матч был под контролем.

Антонио Конте globallookpress.com

Итог, который не выглядит случайным

Этот полуфинал не стал спектаклем, но оказался очень точным с точки зрения выводов. «Наполи» показал, что умеет выигрывать большие матчи без доминирования по владению, без постоянного давления, полагаясь на структуру и ясное понимание своих сильных сторон. «Милан» уезжает из Эр-Рияда с ощущением недосказанности и всё тех же актуальных вопросов. Команда умеет держать мяч и выглядеть убедительно отрезками, но зимой Аллегри точно будет просить у руководства дополнительного нападающего.

В финале Суперкубка против «Интера» или «Болоньи» «Наполи», скорее всего, выйдет с похожим планом на игру. Отличие лишь в том, что команда Конте будет уверена в его эффективности.