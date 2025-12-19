Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Полуфинал Суперкубка в Эр-Рияде оказался куда более содержательным, чем может показаться по счёту. «Наполи» обыграл «Милан» 2:0 не за счёт вспышек индивидуального класса или эпизодической удачи, а за счёт системного превосходства в структуре игры, в понимании ролей на поле и, главное, в том, как распорядиться опасной позицией в атаке.

Результат матча

НаполиНеапольНаполи2:0МиланМиланМилан
1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Расмус Хёйлунн 63'
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Джованни Ди Лоренцо,  Амир Ррахмани,  Жуан Жесус,  Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 81'),  Станислав Лоботка,  Скотт МакТоминай,  Элиф Элмас (Ноа Ланг 77'),  Маттео Политано (Паскуале Маццокки 78'),  Давид Нерес (Антонио Вергара 88'),  Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 82')
Милан:  Мик Меньян,  Первис Эступинан,  Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 69'),  Страхиня Павлович,  Кони де Винтер (Юссуф Фофана 69'),  Фикайо Томори,  Кристиан Пулишич,  Кристофер Нкунку,  Адриен Рабьо,  Рубен Лофтус-Чик,  Ардон Ясари (Лука Модрич 75')
Жёлтые карточки:  Леонардо Спинаццола 81',  Скотт МакТоминай 83'  —  Адриен Рабьо 38',  Фикайо Томори 83',  Закари Атекаме 85'

На старте «Милан» выглядел аккуратнее в контроле мяча, старался растягивать оборону соперника через фланги, часто подключал Салемакерса и Пулишича, но темп оставался умеренным.  Мяч ходил быстро, но почти без заходов в штрафную и уж точно без ощущения даже минимальной угрозы.

«Наполи» действовал экономнее.  Команда Конте не стремилась забирать инициативу сразу, предпочитая читать игру и выбирать моменты для её ускорения.  Именно в эти короткие отрезки становилось видно различие подходов — если атаки «Милана» чаще заканчивались на подступах к штрафной, то выходы неаполитанцев почти всегда доводились до удара, прострела или хотя бы борьбы у ворот соперника.

Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку globallookpress.com

До перерыва у «Милана» был, пожалуй, самый важный момент всего матча.  Контратака, выстроенная идеально, завершилась ударом Нкунку — и это был эпизод, после которого ход встречи мог повернуться, но француз плохо обработал мяч и отправил его на трибуны.  И до, и после этого момента Кристофер проводил очень посредственный матч, а промах ещё и стал катализатором для команды Конте.

Через несколько минут «Наполи» показал, как выглядят атаки без сомнений в себе.  Хёйлунн принял мяч в движении, продавил защитника, прошёл к лицевой, не глядя прострелил в центр, а дальше всё решила не самая уверенная игра Меньяна и хладнокровие Нереса на дальней штанге.  Гол выглядел буднично, но именно он в итоге и определил судьбу матча.

Гол Давида Нереса
Гол Давида Нереса globallookpress.com

Хёйлунн показывает разницу между присутствием и влиянием

Во втором тайме матч стал гораздо более однозначным по содержанию.  «Милан» попытался поднять линию обороны, активнее включить прессинг, но этим лишь открыл зоны, которых «Наполи» ждал с самого начала.  Каждый длинный пас, каждая вертикаль тут же находила Хёйлунна — и дальше датчанин просто кошмарил защиту «россонери».

Расмус постоянно втягивал в борьбу центральных защитников, заставлял их ошибаться в выборе позиции, ломал синхронность линии.  Второй гол стал концентрированным отражением всего матча — передача Спинаццолы, рывок Хёйлунна в глубину, мощнейшая игра корпусом против Де Винтера и удар с угла штрафной, который Меньян, откровенно говоря, мог забирать.  Но важнее было не это, а ощущение неизбежности эпизода, как будто защита «Милана» рано или поздно всё равно бы проиграла эту дуэль.

Игроки «Наполи» празднуют гол
Игроки «Наполи» празднуют гол globallookpress.com

В этот момент различие между командами стало предельно очевидным.  У «Наполи» центрфорвард был не просто наконечником, а опорой всей атаки.  А вот у «Милана» нападающие просто участвовали в игре, открывались, работали без мяча, но не определяли её.  Без Леау и без чистой «девятки» атака команды Аллегри выглядела разрозненной, даже зависимой от случайного эпизода.

Аллегри пробовал менять ритм матча заменами.  Выход Модрича добавил эмоций саудовским трибунам и немного порядка в пасе, но не изменил главного — конкретики и агрессии впереди так и не появилось.  «Милан» всё чаще бил из неудобных позиций, подавал без адресата и постепенно терял веру в то, что игру можно перевернуть.  А «Наполи» после второго гола действовал предельно рационально.  Команда села ниже, сохранила компактность между линиями и позволяла сопернику тратить силы на перемещение мяча, не пуская его в опасные зоны.  Даже напряжённые эпизоды и мелкие стычки не выбивали неаполитанцев из равновесия, матч был под контролем.

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

Итог, который не выглядит случайным

Этот полуфинал не стал спектаклем, но оказался очень точным с точки зрения выводов.  «Наполи» показал, что умеет выигрывать большие матчи без доминирования по владению, без постоянного давления, полагаясь на структуру и ясное понимание своих сильных сторон.  «Милан» уезжает из Эр-Рияда с ощущением недосказанности и всё тех же актуальных вопросов.  Команда умеет держать мяч и выглядеть убедительно отрезками, но зимой Аллегри точно будет просить у руководства дополнительного нападающего.

В финале Суперкубка против «Интера» или «Болоньи» «Наполи», скорее всего, выйдет с похожим планом на игру.  Отличие лишь в том, что команда Конте будет уверена в его эффективности.