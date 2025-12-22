Действующий чемпион Серии А «Наполи» и обладатель Кубка Италии «Болонья» встретятся в финале турнира на нейтральном поле в Саудовской Аравии. Обе команды выбили миланские клубы в полуфиналах и теперь впервые встретятся в рамках Суперкубка.
Ход матча
33' У Рахмани не получилась передача на ход Нересу, в аут отправил мяч защитник.
31' Мактоминей с острого угла простреливал вдоль ворот, Равалья прервал передачу.
30' Нерес отдавал передачу на правый фланг, Политано не стал добегать, понимая, что находится в офсайде.
29' Рахмани головой пробил после подачи с правого фланга, Равалья забрал мяч.
28' Угловой заработал Хёйлунн.
27' Побега наступил на ногу Элмаса при приёме мяча, пока что без жёлтой.
26' Конте получил жёлтую карточку за разговоры с арбитром.
25' Хёйлунн пяткой скидывал на Нереса, тому не дал пробить Лукуми.
24' Не совсем удобно отдал мяч назад Камбьяги, Равалье пришлось выбегать и выбивать вперёд.
22' Политано опередил Камбьяги и перехватил мяч на фланге, вынужден был фолить игрок «Болоньи».
20' Очередной раз с угла подал «Наполи», отбиваются защитники «Болоньи».
19' Нерес блестяще разогнал атаку после паса пяткой от Политано, но у Спинаццолы на левом фланге не получилось ничего придумать.
16' Элмас мощно пробил издали, на месте Равалья.
14' Кастро надёжно сыграл в своей штрафной, выбил мяч после подачи с угла поля.
13' Мактоминей в падении успел прострелить вдоль ворот, угловой для «Наполи» заработал.
12' Политано блестяще отработал в обороне, в подкате перехватил передачу.
10' Элмас не забивает из отличной позиции! Отлично открылся за спиной защитника в штрафной, но пробил мимо ближнего угла.
09' Нерес выходил к воротам соперника, но решил отдать передачу на партнёра вместо смещения под удар – Лукуми перехватил.
08' Не получилась точная подача, Рахмани выбил мяч с ближней штанги.
07' Ди Лоренцо заблокировал прострел с левого фланга, угловой подаст «Болонья».
05' Камбьяги упал в штрафной после контакта с Рахмани, пенальти не ставит арбитр.
03' Одгор двоих соперников обыграл на фланге и пытался обострить атаку — к Милинковичу-Савичу пришёл мяч.
01' «Наполи» начал с центра поля, поехали!
До матча
22:00 В Эр-Рияде сегодня около 13 градусов, погода для футбола отличная.
21:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Андреа Коломбо, ассистенты — Алессио Берти и Валерио Векки, четвёртый арбитр — Федерико Ла Пенна, VAR — Марко Ди Белло, ассистент VAR — Ивано Пеццуто.
21:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Хуан Жезус, Политано, Лоботка, Мактоминей, Спинаццола, Нерес, Хёйлунн, Элмас.
«Болонья»: Равалья, Холм, Хеггем, Лукуми, Миранда, Побега, Фергюсон, Орсолини, Одгор, Камбьяги, Кастро.
«Наполи»
Путь «Наполи» к финалу получился уверенным и прагматичным. В полуфинале команда Антонио Конте без лишнего риска разобралась с «Миланом», победив со счётом 2:0. Гол Давида Нереса перед перерывом позволил неаполитанцам контролировать ход встречи, а точная контратака, завершённая Расмусом Хёйлунном во втором тайме, фактически сняла все вопросы о победителе.
Для «Наполи» этот финал — возможность завоевать третий Суперкубок Италии в истории после триумфов в 1990 и 2014 годах. При этом турнир в Саудовской Аравии стал важной точкой перезагрузки, в чемпионате и Лиге чемпионов команда незадолго до вылета в Эр-Рияд потерпела два поражения подряд, прервав серию из пяти побед.
Кадровая ситуация в полузащите остаётся непростой. Несмотря на возвращение Станислава Лоботки, Конте по-прежнему лишён Кевина Де Брёйне, Франка Ангисса и Билли Гилмора, что ограничивает варианты ротации. Зато линия атаки постепенно усиливается, Ромелу Лукаку вернулся в заявку после четырёхмесячного отсутствия, а Хёйлунн продолжает быть ключевой фигурой впереди, оформив уже девять результативных действий во всех турнирах.
«Болонья»
«Болонья» подошла к финалу через куда более нервный сценарий. В полуфинале с «Интером» команда Винченцо Итальяно пропустила первой, но сумела отыграться благодаря пенальти Риккардо Орсолини, а затем дотерпела до серии пенальти, где и оформила выход в финал. Это будет первый финал Суперкубка Италии в истории клуба.
Итальяно вновь подтверждает репутацию тренера кубковых турниров. Победа в финале Кубка Италии прошлого сезона, два финала Лиги конференций и финал Кубка Италии с «Фиорентиной», а теперь решающий матч Суперкубка — пятый финал за четыре года для специалиста, который умеет готовить команды к отдельным матчам.
При этом форма «Болоньи» в чемпионате далека от идеальной. Лишь одно очко в последних трёх турах Серии А и серия матчей без «сухих» игр подчёркивают проблемы в обороне. К финалу добавляются и кадровые трудности, не сыграют Ремо Фройлер и Лукаш Скорупский, Федерико Бернардески выбыл после травмы в полуфинале, а состояние ряда защитников остаётся под вопросом.
Личные встречи и контекст
В последние месяцы «Болонья» стала одним из самых неудобных соперников для «Наполи». Неаполитанцы выиграли лишь один из шести последних очных матчей, а месяц назад были уверенно обыграны на «Далль’Ара» со счётом 0:2. Этот отрезок резко контрастирует с предыдущей серией, когда «Болонья» уступила «Наполи» в пяти матчах подряд.
