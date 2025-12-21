прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.16

22 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Мали и Замбия. Начало игры — в 17:00 мск.

Мали

Турнирное положение: Малийцы не пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Мали набрала 18 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Малийцы не уступили Иордании (0:0).

До того команда уверенно расправилась с Мадагаскаром (4:1). Плюс поединок с Чадом завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Мали забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Малийцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем Мали традиционно неудачно противостоит Замбии. В четырех очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Малийцы мотивированы стартовать максимально уверенно.

Замбия

Турнирное положение: Замбийцы не особенно преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Замбия на 6 зачетных пунктов отстал от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Замбийцы уступили ДР Конго (0:2).

До того команда потерпела поражение от Анголы (2:3). А вот чуть ранее она была бита Южной Африкой (1:3).

При этом Замбия в 5 своих последних поединках добыли одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Замбийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждала в 4 последних матчах.

При этом Замбия имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже 20 лет не обыгрывала сборную Мали. Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Замбийцы попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Замбийцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Малийцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Мали не проигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.54.

Прогноз: Малийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно мощнее, да и замбийцы в последнее время выглядят неубедительно.

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Мали — Замбия принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа Мали в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.35 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Мали — Замбия принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35