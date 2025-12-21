прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.43

22 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 20 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 14-ю строчку при шести победах, двух матчах вничью и восьми поражениях. Разница мячей в чемпионате — 23:26.

Последние матчи: в последнем матче «Фулхэм» проиграл «Ньюкаслу» в поединке 1/4 финала Кубка Англии со счетом 1:2.

Ранее команда обыграла «Бернли» в чемпионате Англиии со счетом 3:2 и проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:3. До этого «Фулхэм» устроил перестрелку с «Манчестер Сити», проиграв встречу со счетом 4:5.

Не сыграют: травмированы — Родриго Мунис, Райан Сессеньон и Саша Лукич.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в последних шести матчах «Фулхэм» смог добыть три победы и потерпел три поражения при 12-ти забитых и 12-ти пропущенных мячах. Команда отлично работает на контратаках и в этом матче подарит сопернику несколько ярких выпадов.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» идут на 16-й строчке в АПЛ, набрав 18 очков при пяти победах, трех матчей вничью и восемь поражений.

Последние матчи: в последнем поединке «Ноттингем Форест» крупно обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0 в рамках 16-го тура АПЛ.

Ранее команда смогла добыть три очка в поединке против «Утрехта» в рамках общего этапа Лиги Европы (3:0) и крупно проиграла «Эвертону» в АПЛ (0:3).

Не сыграют: травмировано сразу шесть футболистов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Ноттингем Форест» одержал три победы при двух поражениях при шести забитых и шести пропущенных мячах. Команда смогла немного выправить ситуацию после серии из 11-ти матчей без побед в начале сезона.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттеннхэм» со счетом 3:0 в последнем матче

«Фулхэм» пропускает в пяти матчах к ряду

«Фулхэм» забил и пропустил по 12 мячей в шести последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.47. Ничья — в 3.30, выигрыш «Ноттингем Форест» — в 3.05.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.76 и 1.99.

Прогноз: Несмотря на обилие голов от «Фулхэма» в последних матчах и крупную победу «Ноттингем Форест» в крайнем поединке, ожидаем малое количество забитых мячей.

2.43 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Фулхэм» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.43.

Прогноз: Можно сыграть на ничейном результате. Обе команды плохо играют первым номером.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Фулхэм» — «Ноттингем Форест» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Ничья в матче за 3.30.