прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.45

22 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: команда из Бильбао является крепким середняком чемпионата с претензиями на место в зоне еврокубков.

В настоящий момент «баски» имеют в своем активе 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

«Красно-белые» за 17 матчей смогли забить всего 15 мячей, а пропустили целых 22.

Последние матчи: среди недели баскский коллектив только в овертайме смог дожать скромный «Оренсе» (1:0) в Кубке Испании.

До этого же «львы» проиграли «Сельте» (0:2), но выиграли у «Атлетико» (1:0) в чемпионате.

Также «Атлетик» сыграл вничью со «Славией» (0:0) и «ПСЖ» (0:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Унаи Эгилиз и Эмерик Ляпорт, а дисквалифицирован Дани Вивиан.

Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде выступают в своем стиле: мало забивают, мало пропускают и борются за место в зоне еврокубков.

В прошлом сезоне «Атлетик» смог финишировать четвертым, но в этой кампании повторить тот результат будет крайне сложно.

«Эспаньол»

Турнирное положение: коллектив из Барселоны удивляет в текущем сезоне и борется за место в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас в активе у «попугаев» 30 очков и пятая строчка в турнирной таблице.

Каталонская команда смогла 20 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-синие» обыграли «Хетафе» (1:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Сельту» (1:0) и «Севилью» (2:1).

А вот из Кубка Испании каталонцы вылетели, неожиданно проиграв «Балеаресу» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Рамон Террац, а в сборной — Чарльз Пикель.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Эспаньол» стал только 14-м, а в текущем борется за еврокубки и является крепким орешком. Подопечные Маноло Гонсалеса только на четыре очка отстают от топ-4 и имеют игру в запасе.

У «Эспаньола» остался только чемпионат страны и в этом преимущество команды перед соперниками. Команда вполне может зацепиться за высокие позиции.

Статистика для ставок

«Атлетик» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Эспаньолл» выиграл 4 матча подряд в Примере

В последнем очном матче «Эспаньол» и «Атлетик» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.45, а победа «Эспаньола» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: команды выступают примерно равно сейчас и вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: игра команд в атаке оставляет желать лучшего, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.05.