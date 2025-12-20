прогноз на матч Серии А, ставка за 1.82

21 декабря в 16-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Удинезе». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала шесть очков и находится на дне таблицы.

Команда с последней, 20-й строчки на восемь баллов отстает от безопасной от вылета 17-й позиции, а также на четыре пункта от ближайшего конкурента — «Пизы».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги конференций «Фиалки» на чужом поле потерпели поражение от «Лозанны» (0:1).

Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:2 проиграл «Вероне».

Не сыграют: травмирован — Лемпти, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» проиграла пять раз при одной победе.

Такие выступления сулят хозяевам плохие шансы на три очка, даже на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.

Роландо Мандрагора — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после 15-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 21 балл в таблице и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал сенсационную победу над «Наполи» (1:0).

Перед этим в 14-м туре итальянской Серии А коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Дженоа» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Атта и Земура, вызваны в сборную — Байо и Модесто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же немалы, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Кейнан Дэвис и Николо Дзаньоло — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Фиорентина» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.30, выигрыш «Удинезе» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в предпоследнем матчей гостей.

1.82 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Фиорентина» — «Удинезе» принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь гости проиграли в пяти из шести последних матчей.

3.35 «Удинезе» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Фиорентина» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: «Удинезе» победит за 3.35