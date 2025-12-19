прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.66

20 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» пока ходят в середняках. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» одолели «Боруссию» М (3:1).

До того команда нанесла поражение «Униону» (3:1). А вот поединок с «Айнтрахтом» Фр завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Вольфсбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» ныне прибавили в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Вольфсбург» традиционно неудачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены продолжить свой победный сериал.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» намерены пробиться в еврокубки. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 8 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» не смог одолеть «Боруссию» Д (1:1).

До того команда нанесла поражение «Ред Булл Зальцбургу» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Хайденхайму» (1:2).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

При этом «Фрайбург» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила 23 мяча в 14 поединках текущего чемпионата.

Относительно продуктивно проводит текущий чемпионат Винценцо Грифо. Опытный итальянец настрелял 4 мяча в Бундеслиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бразильцы из Брайсгау» намерены подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

«Волки» победили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Фрайбург» не уступил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Фрайбург» способен прибавить, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «волков» нередко совершает результативные сбои.

2.66 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90