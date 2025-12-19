20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 23:00 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» после 17-ти туров английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в три пункта от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в два очка от 16-го в таблице «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства йоркширцы на чужом поле сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1).

Перед этим в 16-м туре английского первенства коллектив набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Ливерпулем» — 3:3.

Не сыграют: травмированы — Джеймс и Лонгстафф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Лидс» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невысоки, пусть даже и на своем поле, если учесть перевес соперника в в классе.

Доминик Калверт-Льюин — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 16-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 очков в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию в зоне континентальных турниров (топ-5) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как ближайший преследователь «МЮ» отстает по разнице мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги конференций лондонцы на своем поле сыграли вничью с КуПС (2:2).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:3 проиграл «Манчестер Сити».

Не сыграют: травмированы — Кардинес, Дукуре, Камада, Кпора, Муньос и Риад, вызван в сборную — Сарр, дисквалифицированных игроков нет,

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Лидс» проиграл

в шести последних матчах «Лидса» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Кристал Пэлас» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.25, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Кристал Пэлас».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.