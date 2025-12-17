18 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Мурсия» и «Бетис». Начало встречи — 23:00 мск.

«Мурсия»

Турнирное положение: «Мурсия» уже прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Антекеру» (2:1) и «Кадис» (3:2).

Команда после 16-ти туров второго дивизиона занимает шестую позицию, на два очка отставая от зоны плей-офф за выход в Ла Лигу (вторая-пятая строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своей арене потерпел поражение от «Сабаделя» (0:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Картахеной» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Мурсия» проиграла лишь раз при четырех победах в пяти последних из них.

Это говорит о неплохих шансах хозяев зацепиться за выход в 1/8 финала, особенно на своем поле, тем не менее, достичь этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Пять голов команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис», как и его соперник, прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был на голову сильнее «Пальма-дель-Рио» (7:1) и «Торрента» (4:1).

Команда после 16-ти туров Ла Лиги занимает шестое место в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в девять баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Райо Вальекано» (0:0).

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 3:1 обыграл «Динамо» Загреб.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Родриго Рикельме — лучший бомбардир команды и Кубка Испании текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Мурсия» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали больше больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.15, победа «Мурсии» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бетиса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50