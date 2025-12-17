прогноз на матч Кубка Турции, ставка за 2.00

18 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:30 мск.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Галатасарай» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Львы» разгромили «Антальяспор» (4:1).

До того команда досадным образом уступила «Монако» (0:1). А вот поединок с «Самсунспором» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Галатасарай» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче выглядят вполне прилично. Команда намерена преуспеть на всех фронтах.

Причем «Галатасарай» традиционно успешно противостоит «Истанбул Башакшехиру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Львы» намерены успешно стартовать в Кубке страны.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» в текущем сезоне выглядит неуверенно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Истанбул Башакшехир» на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Истанбул Башакшехир» сумел переиграть «Самсунспор» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Фенербахче» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Касымпаше» (3:1).

При этом «Истанбул Башакшехир» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» в последних поединках смотрелся довольно монолитно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Истанбул Башакшехир» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда уже 2 года не может обыграть «Галатасарай». Да и в этой встрече она уж точно будет максимально рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Истанбул Башакшехир» попытается дать бой гранду местного футбола.

Статистика для ставок

«Львы» не обыграли земляков в 3 последних очных поединках

«Истанбул Башакшехир» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Истанбул Башакшехир» не уступил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Галатасарай» постепенно прибавляет, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Истанбул Башакшехира» не блещет монолитностью.

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40