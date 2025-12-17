прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

Греческий АЕК сыграет против румынского клуба «Университатя Крайова» в 6-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 18 декабря, начало — в 23:00 по мск.

АЕК

Турнирная таблица: Греческий клуб обеспечил место в плей-офф Лиги конференций за тур до окончания основного этапа. АЕК как минимум, обеспечил себе участие в 1/16, но еще борется за выход в 1/8 финала, для этого грекам необходимо финишировать в топ-8 команд. На данный момент АЕК занимает 4 место, набрав 10 очков.

Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций АЕК одержал победу над турецким клубом «Самсунспор» (2:1). Греки одержали волевую викторию над соперником благодаря голам полузащитника Рэзвана Марина и нападающего Абубакари Койта.

Не сыграют: Из строя выбыли травмированные Роберто Перейра, Александр Кайенс.

Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении 10 матчей, греческий коллектив одержал 9 побед и сыграл 1 раз вничью.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: «Университатя Крайова» опустилась с 15 на 23 место в основном этапе Лиги конференций. Румынский клуб в 5 матчах набрал 7 очков.

Последние матчи: Клуб из Румынии на своём поле уступил пражской «Спарте» (1:2).

Не сыграют: Предстоящую игру против АЕКа из-за травмы пропустит Михня Радулеску.

Состояние команды: В пяти последних матчах румынская команда одержала две победы, сыграла две встречи вничью и в одном поединке потерпела поражение.

Статистика для ставок

В 2019-м АЕК нанёс поражение «Университате Крайова» в Лиге Европы (1:1 — дома, 2:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.30, а победа «Самсунспора» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: АЕК не проигрывает на протяжении 10 матчей, команда претендует на одну из прямых путевок в 1/8 финала, минуя стыковой раунд. Для этого греческому клубу необходимо одержать победу в заключительном туре основного этапа Лиги конференций.

Ставка: Фора АЕКа (-1.5) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.