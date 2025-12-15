Сохранит ли «Бухара» место в элите?

прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 3.55

16 декабря в матче плей-офф борьбы за место в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Арал» и «Бухара». Начало игры — в 12:00 мск.

«Арал»

Турнирное положение: «Арал» намерен выйти в элиту. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Арал» набрал столько же очков, сколько и триумфатор ташкентский «Локомотив». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Арал» одолел «железнодорожников» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Олимпику» (3:0). А вот поединок с «ФарДУ» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арал» нынче выглядит уверенно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Арал» традиционно неудачно противостоит «Бухаре». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Арал» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» провалила прошедший чемпионат. Команда заняла итоговое 14 место турнирной таблицы.

Причем «Бухара» на 3 зачетных пункта отстала от спасительной 13 позиции. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» была бита «Хорезмом» (1:2).

До того команда в серии пенальти уступила «Машъалу». А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сурхана» (0:1).

При этом «Бухара» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бухара» в последних поединках смотрелась бледновато. Команда не побеждает уже полтора месяца.

При этом «Бухара» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда несколько деморализована последними неудачами. Между тем, бухарцы явно способны отстоять свое место среди элиты.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бухара» попытается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Арал» победил в 2 своих последних поединках

«Бухара» не побеждает уже полтора месяца

«Арал» не пропускал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.44.

Прогноз: «Бухара» более опытна, и максимально мотивирована сохранить место в элите.

Номинальные гости имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, и явно найдут в себе силы решить главную задачу.

3.55 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Арал» — «Бухара» принесёт прибыль 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: Победа «Бухары» за 3.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.34 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Арал» — «Бухара» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34