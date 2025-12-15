прогноз на матч Суперлиги, ставка за 2.71

15 декабря в 16-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Коньяспор». Начало игры — в 20:00 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Желтые канарейки» сражаются за чемпионство. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Желтые канарейки» разгромили «Бранн» (4:0).

До того команда не сумела одолеть «Башакшехир» (1:1). Да и поединок с «Галатасараем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Фенербахче» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Желтые канарейки» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца.

Причем «Фенербахче» традиционно успешно противостоит «Коньяспору». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Желтые канарейки» намерены подтянуться к лидеру.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Зелено-белые» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Коньяспор» на 3 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коньяспор» не смог переиграть «Ризеспор» (1:1).

До того команда сумела одолеть «Мусспор» (4:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Трабзонспора» (1:3).

При этом «Коньяспор» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелено-белые» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Коньяспор» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда уже 3 года не может обыграть «Фенербахче». Да и в этой встрече она уж точно будет максимально рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелено-белые» попытаются оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Желтые канарейки» не проигрывают уже 2 с половиной месяца

«Зелено-белые» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Коньяспор» не уступил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Фенербахче» постепенно прибавляет, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Коньяспора» не блещет монолитностью.

2.71 Фора «Фенербахче» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Фенербахче» — «Коньяспор» принесёт чистый выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Фенербахче» — «Коньяспор» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20