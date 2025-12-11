12 декабря в 16-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал Сосьедад» и «Жирона». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 15-ти туров испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и скорее борется за прописку в элите, чем за еврокубки.
Команда занимает 14-ю позицию в таблице Ла Лиги с отрывом в четыре очка от зоны вылета и с отставанием в восемь пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на выездной арене потерпел поражение от «Алавеса» (0:1).
Перед этим баскский коллектив вышел в 1/16 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии снова-таки в чужих стенах переиграл заштатный «Реус» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Эррера и Руперес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» выиграл только дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после 15-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и вовсю борется за выживание в элите.
Команда находится на 18-й позиции в зоне понижения в классе (18-20-я строчки) и на два очка отстает от безопасного 17-го места, а также на два пункта опережает ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на выезде остался без очков, потерпев разгром от «Эльче» (0:3).
Перед этим коллектив вышел в 1/16 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии каталонский коллектив также на чужом поле сенсационно проиграл заштатному «Оуренсе» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Артеро, Хуан Карлос, Крапивцов, Давид Лопес, Порту, Абель Руис, Стуани и ван де Бек, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» проиграла лишь раз после трех матчей без поражений.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних домашних матчах «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Жироны» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Жироны» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.85, выигрыш «Жироны» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в трех последних домашних матчах хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних домашних матчах «Реал Сосьедада».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25