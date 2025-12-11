ставка за 2.13 на матч Серии А

12 декабря в 15-м туре Серии А сыграют «Лечче» и «Пиза». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 13 очков в таблице и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (18-20-я места), наверху которой и находится ее соперник.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кремонезе» (0:2).

Перед этим в 13-м туре итальянского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:1 одержал победу над «Торино».

Не сыграют: травмированы — Фрюхтль, Жан, Мархвиньский, Пьерре и Рафья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» после 14-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 10 очков в таблице и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-ю строчку в зоне понижения в классе (18-20-я позиции) с отставанием в три пункта от безопасного от «трясины» 17-го места, на котором находится ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Пармы» (0:1).

Перед этим в 13-м туре итальянской Серии А коллектив также остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Интеру» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Куадрадо, Денон и Стенгс, дисквалифицирован — Нзола.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Пиза» проиграла, а в трех последних поединках не выиграла.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

М’Бала Нзола, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Лечче» забивали меньше 1,5 голов

в четырех последних выездных матчах «Пизы» забивали больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Пиза» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.90, выигрыш «Пизы» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.47.

Прогноз: в трех последних выездных матчах гостей забивали оба соперника. В этих поединках «Пиза» дважды забивала в ворота куда более сильных, чем оппонент, «Милану» и «Сассуоло».

Такой же сценарий был реализован и в последнем домашнем матче хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в двух последних поединках.

Ставка: «Лечче» победит за 2.45