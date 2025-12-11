Сумеют ли «канарейки» добыть три очка?

12 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Нант». Начало игры — в 22:45 мск.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» привычно сражаются за выживание. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черно-белые» переиграли «Ниццу» (1:0).

До того команда уступила «Лансу» (1:2). А вот поединок с «Тулузой» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Анже» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-белые» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черно-белые» намерены оторваться от опасной зоны.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» все никак не могут выбраться из зоны вылета. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 4 зачетных пункта отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нант» уступил «Лансу» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Лиона» (0:3). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Лорьян» (1:1).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» в последних поединках смотрелись откровенно бледно. Команда не может победить уже 6 матчей подряд.

При этом «Нант» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже больше 2 лет не может одолеть «Анже». А вот в кадровом плане «канарейки» выглядят вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Канарейки» намерены выбраться из опасной зоны.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Канарейки» не побеждают уже 6 матчей кряду

«Анже» пропускает в среднем чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Нант» намерен выбраться из зоны вылета, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Анже» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Нанта» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20