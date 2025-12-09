Оступится ли «Бавария» на «Спортинге»?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.93

9 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Спортинг» Лиссабон. Начало игры — в 20:45 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» с 12 баллами в активе занимает третью позицию, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отставанием в три очка от лидера «Арсенала» и с отрывом в два пункта от нынешнего соперника.

Команда по итогам 13-ти туров немецкого первенства набрала 37 очков и занимает первую позицию с отрывом в восемь баллов от ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура Бундеслиги мюнхенский клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Штутгартом» (5:0).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии, когда на предыдущей стадии также в чужих стенах в упорной борьбе переиграл «Унион» Берлин с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Дэвис и Мусиала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» выиграла.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» с 10-ю очками в активе занимает восьмую позицию, что также в зоне попадания в 1/8 финала (топ-8), и лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Манчестер Сити».

Команда после 13-ти туров португальского первенства занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Порту», который провел на одну игру меньше, и с отрывом в три — от третьей в таблице «Бенфики».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства лиссабонский клуб на чужой арене сыграл вничью в дерби с «Бенфикой» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре португальского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Эштрелой Амадора» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Браганса и Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные внутренние турниры, «Спортинг» Лиссабон ни разу не проиграл.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Тринкан — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Баварии» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 12-ти последних матчах «Спортинг» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.50, победа «Спортинга» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.00.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Данный сценарий был реализован и в предпоследнем матче гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Баварии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10