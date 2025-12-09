«Бавария» возвращается домой после первого удара по своей идеальной еврокубковой осени. Поражение на «Эмирейтс» от «Арсенала» прервало серию мюнхенцев в Лиге чемпионов, но никак не выбило их из колеи. На выходных команда Венсана Компани снова включила привычный режим катка, разорвав «Штутгарт» 5:0. Теперь задач минимум две: вернуть себе контроль над топ-8 в лиговой фазе и заодно напомнить «Спортингу», что их прошлый визит в Мюнхен с разгромом 1:7 не был случайностью. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

03' Мощно пробил Кейн издалека с левой ноги – выше ворот.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

20:45 Погода на «Альянц-Арене»: около 8 градусов, переменная облачность, высокая влажность. Как сообщает УЕФА, состояние газона отличное.

20:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Николас Уолш (Шотландия), ассистенты — Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Даниэл Макфарлейн (Шотландия), четвёртый арбитр — Доналд Робертсон (Шотландия), VAR — Роб Диперинк (Нидерланды), AVAR — Эндрю Даллас (Шотландия).

20:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Карл, Гнабри, Кейн.

«Спортинг»: Руй Силва, Рейс, Дьоманде, Куарежма, Фреснеда, Симоэш, Юльманн, Катаму, Араухо, Сантос, Суарес.

«Бавария»

У «Баварии» по-прежнему всё очень хорошо. 20 побед в 22 официальных матчах, одна ничья, одно поражение — как раз от «Арсенала». Домашняя статистика в Европе выглядит ещё более грозно, у мюнхенцев 36 матчей на групповом этапе подряд без поражений на «Альянц Арене» и 13 побед в 15 играх против португальских клубов. В таких декорациях мюнхенцы подходят к игре в статусе команды, которая не просто должна брать три очка, а стремится закрыть вопрос о прямом выходе в 1/8 уже в декабре.

В чемпионате Германии Компани аккуратно дозирует нагрузку, но уровень ротации почти не бьёт по качеству. В матче со «Штутгартом» Гарри Кейн вышел только со скамейки — и всё равно оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного. Против «Спортинга» англичанин, разумеется, вернётся в старт и снова станет центральной фигурой атаки. По краям ожидается дуэт Сержа Гнабри и Майкла Олисе. В ворота после паузы должен вернуться Мануэль Нойер, оборону соберут вокруг Упамекано и Кима.

Из потерь — дисквалифицирован Луис Диас, к праздникам только подбирается к форме Альфонсо Дэвис, а Джамал Мусиала всё ещё восстанавливается после тяжёлой травмы. Но глубины состава мюнхенцев хватает, чтобы эти проблемы выглядели скорее нюансами.

«Спортинг»

«Спортинг» летит в Мюнхен в куда более скромном статусе, но точно не в роли жертвы. Команда Руи Боржеша уже 12 матчей не проигрывает во всех турнирах, в чемпионате Португалии уверенно держится на втором месте и недавно выдержала нервное лиссабонское дерби с «Бенфикой», сыграв 1:1 на выезде. В Лиге чемпионов у «львов» тоже всё складывается убедительно. Три домашние победы над «Кайратом», «Марселем» и «Брюгге», только одно поражение — в Неаполе, и ничья с «Ювентусом».

Главная проблема португальцев — не форма, а география, любые выезды в Германию для них складываются тяжело. 14 поражений в 17 матчах, единственная победа — почти исключение из правила. Плюс перед поездкой в Мюнхен у Боржеша сильно ослабла группа атаки.

Из-за травм не полетели Педру Гонсалвеш, Франсишку Тринкау и Жеовани Кенда, под вопросом состояние Гонсалу Инасиу и Джени Катаму. При таком раскладе ставка почти наверняка будет сделана на плотный, организованный блок с упором на Мортена Юльманна в центре и аккуратные выходы в контратаки через мобильных фланговых игроков.

История встреч

История очных встреч в этом противостоянии пока односторонняя. «Бавария» выиграла три из четырёх матчей и один раз сыграла вничью, а легендарный четвертьфинал 2008/09 с суммарным счётом 12:1 до сих пор фигурирует в списках самых крупных разгромов в плей-офф Лиги чемпионов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.