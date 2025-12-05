5 декабря в 15-м туре чемпионата Турции сыграют «Галатасарай» и «Самсунспор». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» после 14-ти туров текущего розыгрыша турецкого первенства набрал 33 очка и традиционно борется за золотые медали.

Команда занимает первую строчку и только на один балл опережает ближайшего преследователя «Фенербахче», поэтому ей крайне важно набрать максимум очков.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб в компенсированное время упустил победу над тем же «Фенербахче» (1:1) на выезде.

Перед этим в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда на своем поле потерпел поражение от «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Балтаджи, Эльмали, Якобс и Синго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Мауро Икарди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами.

«Самсунспор»

Турнирное положение: «Самсунспор» после 14-ти туров текущего розыгрыша турецкого первенства набрал 25 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку и только на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Бешикташа».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб разошелся мировой с «Аланьяспором» (1:1) на своем поле.

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги конференций коллектив также не выиграл, когда на чужом поле сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Кулибали, Мендес, Нчам, Шатка и Соуза, дисквалифицирован — Юксел.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Самсунспор» ни разу не проиграл при семи победах и семи ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карло Хольсе — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Галатасарая» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Галатасарая» хотя бы одна команда не забивала

в 14-ти последних матчах «Самсунспор» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, выигрыш «Самсунспора» — в 6.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.30.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, фактор фаворита игры обещает стать решающим.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Галатасарая».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30