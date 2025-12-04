Будет ли реванш «Лацио» против «Милана» в Кубке?

прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 1.82

4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Милан». Начало встречи — 23:00 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Италии со стадии 1/8 финала.

Команда по итогам 13-ти туров Серии А занимает восьмую строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и в девять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального первенства «бьянкочелести» на чужой арене потерпели поражение от... «Милана» (0:1).

Перед этим в поединке 12-го тура итальянского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Лечче» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Канчельери, Катальди, Жиго и Ровелла, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Лацио» проиграл два раза при одной победе.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Маттиа Дзакканьи и Маттео Канчельери — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан», в отличие от соперника, уже прошел две стадии Кубка Италии, в которых оставил не у дел «Бари» (2:0) и «Лечче» (3:0).

Команда по итогам 13-ти поединков национального первенства занимает первую строчку, лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Наполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Серии А «россонери» на своём поле одержали победу над «Лацио» с результатом 1:0.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь формально в чужих стенах одолел в дерби «Интер» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Атекаме, Хименес и Пулишич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Милан» выиграл трижды при одной ничьей, а в 13-ти последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Кристина Пулишич — лучший бомбардир команды в Кубке Италии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Лацио» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали меньше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Милан» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.25, победа «Лацио» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в трех последних матчах они выиграли и не пропустили.

Между тем, в трех последних поединках гости выиграли «всухую».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Милан» победит за 2.25