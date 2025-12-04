Римляне постараются взять реванш за поражение в Серии А

Всего пять дней прошло с момента их встречи на «Сан-Сиро», но история снова сводит «Лацио» и «Милан», теперь в Риме, в 1/8 финала Кубка Италии. Та игра оставила слишком много нерешённых вопросов. Леау забил, Меньян тащил, а в концовке был отменённый пенальти и два удаения. Отличие лишь одно — в этот раз поражение нельзя отыграть в следующем туре, здесь сразу вылет. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

42' Пеллегрини сфолил в атаке, врезался в Салемакерса.

41' Эступиньян выиграл борьбу вверху у Исаксена, не дал пробить.

40' Рабьо пытался отдать вразрез на Лофтуса-Чика, неточно получилось.

37' Эступиньян навесил в штрафную с левого фланга, Лофтус-Чик зацепился за мяч, но пробить не смог. Даже со второй попытки после скидки Кастельяноса.

35' Романьоли сыграл на опережение против Леау и даже не упустил мяч за лицевую.

33' Мяч отскочил к Кастельяносу у линии штрафной, тот пробил – Меньян забрал мяч.

31' Томори навесил в штрафную, Леау не смог зацепиться за мяч.

30' Дзакканьи сфолил в центре поля, было грубо, но без карточки.

29' Стенка с Риччи не получилась у Лофтуса-Чика, защитник перехватил.

26' Романьоли не дал пройти Лофтусу-Чику! Жёстко встретил соперника у своей штрафной.

24' Опасно бил Башич в дальний угол, совсем чуть-чуть не хватило!

22' Кастельянос плохо обработал мяч в штрафной, дал защитнику время заблокировать удар.

19' Леау неплохо перевёл на правый фланг, но там Кастельянос не обработал мяч.

17' Дзакканьи навесил с левого фланга, Меньян легко забрал мяч.

15' Гендузи отработал у своей штрафной, помешал Леау выйти на ударную позицию.

13' Салемакерс принял мяч на правом фланге, Пеллегрини быстро накрыл его и не дал развить атаку.

12' Весино снёс Леау у бровки, без жёлтой в этот раз.

10' Кастельянос получил мяч в штрафной после перехвата Гендузи, но пробить не смог.

08' У Павловича не получилось обыграть Марушича у штрафной, просто врезался в соперника защитник «Милана».

06' По левому флангу пытался пройти Дзакканьи, потерял мяч.

04' Башич пробил со штрафного – выше дальнего угла.

02' И сразу же жёлтая карточка! Павлович снёс Гендузи в подкате, грубо получилось.

01' «Лацио» начал с центра поля, поехали!

22:55 В Риме около 8 градусов, осадков на «Олимпико» быть не должно – всё готово к огненному матчу Кубка Италии!

22:35 Судейская бригада: главный арбитр — Марко Гуида, ассистенты — Алессандро Ло Чичеро и Пьетро Деи Джудичи. Четвёртый арбитр — Даниеле Довери. ВАР — Ивано Пеццуто, ассистент ВАР — Джанлука Аурелиано.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лацио»: Мандас, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксeн, Кастельянос, Дзакканьи.

«Милан»: Меньян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Риччи, Яшари, Рабьо, Эступиньян, Лофтус-Чик, Леау.

«Лацио»

В Милане команда Маурицио Сарри оставила хорошее впечатление, но снова уехала ни с чем. «Бьянкочелести» контролировали темп и доводили моменты до штрафной, в целом многое делали правильно. Но около 400 минут без выездного гола — это слишком удручающая статистика.

Теперь, в Риме, «Лацио» получает шанс реабилитироваться с привычной энергетикой домашних трибун. Кубок Италии для клуба — не формальность, а семь трофеев за последние 25 лет это подтверждают. И ещё одно обстоятельство подогревает атмосферу: Сарри обыгрывал Аллегри всего 4 раза в 21 встрече. Для него это принципиальная история.

Проблема есть с глубиной состава. Недоступны Жиго, Ровелла, Кансельери, Кальяри, Катальди. Кастельянос вернулся после семи недель вне игры, но пока далёк от оптимальной формы. Сарри почти наверняка будет ротировать состав, на поле должны появиться Педро, Деле-Баширу, часть обороны обновится за счёт Патрика и Тавареша.

«Милан»

Команда Массимилиано Аллегри прибыла в Рим в статусе лидера Серии А и с серией из 13 матчей без поражений. Меньян снова тащит почти всё, оборона стабильно пропускает мало, а Леау даёт разницу в матчах, где пространства почти нет. У «Милана» нет еврокубков, а значит и нет необходимости беречь силы. Кубок Италии становится реальной целью впервые за много лет.

Из-за череды травм всё равно ожидается, что сыграет состав ближе ко второму, но с ключевыми элементами. Меньян, Томори и Павлович останутся в основе. Де Винтер заменит Габбию. В атаке Леау, скорее всего, в этот раз будет не один. Вероятнее всего, с ним выйдет Лофтус-Чик, как в схемах Аллегри на кубковые игры.

«Милан» в этом сезоне прошёл «Бари» и «Лечче», не пропустив ни гола. Игра в Риме — первый серьёзный тест на кубковой дистанции.

