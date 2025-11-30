30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Начало игры — в 17:05 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» нынче прибавили в плане результатов. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лесники» переиграли «Мальме» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:0). Да и поединок с «Лидсом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» нынче выглядят весьма прилично. Команда победила трижды кряду.
Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Брайтону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Лесники» намерены продлить свой победный сериал.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в текущем сезоне выглядят симпатично. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Брайтон» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Брайтон» одолел «Брентфорд» (2:1).
До того команда не смогла переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Лидс» (3:0).
При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайки» в последних поединках смотрелись вполне-себе выгодно. Команда не уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Брайтон» не вполне способен пободаться за выход в еврокубки. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Команда в двух последних очных поединках не сумели поразить ворота «лесников». Тем не менее, в этой встрече она намерена зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Чайки» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Чайки» не уступили в 3 своих последних поединках
- «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Лесники» победили в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.90.
Прогноз: «Лесники» явно способны еще прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «чаек» не блещет монолитностью.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.14