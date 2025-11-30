прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.66

30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Начало игры — в 17:05 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» нынче прибавили в плане результатов. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на один пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лесники» переиграли «Мальме» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:0). Да и поединок с «Лидсом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» нынче выглядят весьма прилично. Команда победила трижды кряду.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Брайтону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Лесники» намерены продлить свой победный сериал.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в текущем сезоне выглядят симпатично. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Брайтон» одолел «Брентфорд» (2:1).

До того команда не смогла переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Лидс» (3:0).

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайки» в последних поединках смотрелись вполне-себе выгодно. Команда не уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Брайтон» не вполне способен пободаться за выход в еврокубки. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда в двух последних очных поединках не сумели поразить ворота «лесников». Тем не менее, в этой встрече она намерена зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Чайки» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Чайки» не уступили в 3 своих последних поединках

«Ноттингем Форест» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Лесники» победили в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.90.

Прогноз: «Лесники» явно способны еще прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «чаек» не блещет монолитностью.

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.14