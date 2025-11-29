29 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» после 12-ти туров английской Премьер-лиги имеет 19 очков в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник уступает ей лишь по разнице мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата «Черные Коты» на выезде потерпели поражение от «Фулхэма» (0:1).
Перед этим в 11-м туре английского первенства коллектив уже сыграл вничью, когда теперь в домашних стенах отобрал очки у лидера первенства «Арсенала» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Алесе и Диарра, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Сандерленд» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество их соперника в классе.
Вильсон Изидор — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» после 12-ти туров английской Премьер-лиги имеет 19 очков в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает восьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник опережает её лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Вишни» на своем поле разошлись мировой с «Вест Хэмом» (2:2).
Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах разгромно проиграл «Астон Вилле» с результатом 0:4.
Не сыграют: травмированы — Акинмбони, Доук и Клюйверт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Сандерленда» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Борнмута» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Борнмута» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.35, выигрыш «Сандерленда» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в последнем матче хозяев забивали больше 2,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Борнмута».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.