«Эвертон» встретится с «Ньюкасл» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 20:30 по мск.
«Эвертон»
Турнирное положение: После 12-и туров «ириски» занимают 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Эвертон» отстает от зоны еврокубков на 2 пункта.
Дома лондонская команда играет довольно средне, набрав 11 очков из 18-и возможных. За 6 встреч на своем поле «Эвертон» сумел забить 7 голов при 5-и пропущенных.
Последние матчи: В прошлом поединке «ириски» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Эвертон» одолел «Фулхэм» (2:0).
До этого у команды была серия из 3-х встреч без побед. За этот отрезок «Эвертон» проигрывал «Тоттенхэму» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:2), а также сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1).
Не сыграют: Брантвэйт, Коулмэн, Паттерсон, Роль (у всех — травмы) и Гуйе (красная карточка).
Состояние команды: «Эвертон» пробивается все выше и выше, команда даже обыграла «манкунианцев» в гостях. У «ирисок» есть отличная возможность продлить победную серию в предстоящем матче против «Ньюкасла».
В последних 3-х очных встречах «Эвертон» ни разу не проигрывал «сорокам», однажды победил и дважды команды сыграли вничью. Смогут ли «ириски» на сей раз доставить проблемы «Ньюкаслу»? На своем поле команда будет пытаться доминировать.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» располагаются ниже «Эвертона» в таблице АПЛ после 12-и туров. «Ньюкасл» занимает 14-ю строчку в лиге с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.
В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 3 очка из 18-и возможных. По этому показателю «Ньюкасл» занимает 15-е место в английской Премьер-лиге.
Последние матчи: В прошлом поединке «сороки» уступили «Марселю» со счетом 1:2 в Лиге чемпионов, пропустив решающий гол на 50-й минуте. До этого «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в АПЛ.
В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Ньюкасл» сумел забить 7 голов при 9-и пропущенных.
Не сыграет: Триппьер из-за травмы.
Состояние команды: «Ньюкасл» все никак не может стабильно набирать очки. «Сороки» еще имеют возможность вернуться в гонку за еврокубки, но для этого необходимо стабильно набирать очки.
У «Ньюкасла» есть нападающий Ник Вольтемаде, который уже приковал внимание топ-клубов Европы. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против «Эвертона».
Статистика для ставок
- «Эвертон» выиграл 2 последних матча, не пропустив ни одного гола
- В последних 3-х встречах «Ньюкасл» дважды проиграл
- «Эвертон» ни разу не проиграл «Ньюкаслу» в последних 3-х очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.60, победа «Эвертона» — 2.75, ничья — за 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
Прогноз: «Эвертон» продолжит свою победную серию. В последнее время команда играет очень уверенно.
Ставка: Победа «Эвертона» за 2.75.
Прогноз: «Ньюкасл» тоже будет упираться до конца. Стоит ожидать результативную игру.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.00.