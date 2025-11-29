«Сороки» снова испытают проблемы и потеряют очки?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.75

«Эвертон» встретится с «Ньюкасл» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 20:30 по мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: После 12-и туров «ириски» занимают 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Эвертон» отстает от зоны еврокубков на 2 пункта.

Дома лондонская команда играет довольно средне, набрав 11 очков из 18-и возможных. За 6 встреч на своем поле «Эвертон» сумел забить 7 голов при 5-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке «ириски» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Эвертон» одолел «Фулхэм» (2:0).

До этого у команды была серия из 3-х встреч без побед. За этот отрезок «Эвертон» проигрывал «Тоттенхэму» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:2), а также сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1).

Не сыграют: Брантвэйт, Коулмэн, Паттерсон, Роль (у всех — травмы) и Гуйе (красная карточка).

Состояние команды: «Эвертон» пробивается все выше и выше, команда даже обыграла «манкунианцев» в гостях. У «ирисок» есть отличная возможность продлить победную серию в предстоящем матче против «Ньюкасла».

В последних 3-х очных встречах «Эвертон» ни разу не проигрывал «сорокам», однажды победил и дважды команды сыграли вничью. Смогут ли «ириски» на сей раз доставить проблемы «Ньюкаслу»? На своем поле команда будет пытаться доминировать.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» располагаются ниже «Эвертона» в таблице АПЛ после 12-и туров. «Ньюкасл» занимает 14-ю строчку в лиге с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.

В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, набрав всего 3 очка из 18-и возможных. По этому показателю «Ньюкасл» занимает 15-е место в английской Премьер-лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «сороки» уступили «Марселю» со счетом 1:2 в Лиге чемпионов, пропустив решающий гол на 50-й минуте. До этого «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в АПЛ.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Ньюкасл» сумел забить 7 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграет: Триппьер из-за травмы.

Состояние команды: «Ньюкасл» все никак не может стабильно набирать очки. «Сороки» еще имеют возможность вернуться в гонку за еврокубки, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

У «Ньюкасла» есть нападающий Ник Вольтемаде, который уже приковал внимание топ-клубов Европы. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против «Эвертона».

Статистика для ставок

«Эвертон» выиграл 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

В последних 3-х встречах «Ньюкасл» дважды проиграл

«Эвертон» ни разу не проиграл «Ньюкаслу» в последних 3-х очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.60, победа «Эвертона» — 2.75, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Эвертон» продолжит свою победную серию. В последнее время команда играет очень уверенно.

Ставка: Победа «Эвертона» за 2.75.

Прогноз: «Ньюкасл» тоже будет упираться до конца. Стоит ожидать результативную игру.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.00.