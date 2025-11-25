Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На годовщину работы Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» получил пощёчину от «Эвертона» вместо пятой строчеи таблицы. Гости семьдесят семь минут играли в меньшинстве, забили шикарный гол и увезли с «Олд Траффорд» редкую, почти историческую победу. А то, как удалился Гейе, запомнят на долгие годы.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед0:1ЭвертонЭвертонЛиверпуль
0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 29'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Лени Йоро,  Маттейс де Лигт,  Люк Шоу,  Нуссайр Мазрауи (Мэйсон Маунт 46'),  Патрик Доргу (Кобби Майну 58'),  Каземиро (Диогу Далот 58'),  Бруну Фернандеш,  Брайан Мбемо,  Амад Диалло,  Джошуа Зиркзее
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Майкл Кин,  Джеймс Тарковски,  Шеймус Коулман (Jake O'Brien 10'),  Джек Грилиш (Карлос Алькарас 88'),  Кирман Дьюсбери-Холл (Дуайт Макнил 88'),  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе,  Тьерно Барри (Тим Айрогбунам 81'),  Илиман Ндиайе (Бету 81')
Жёлтые карточки:  Брайан Мбемо 45+2' (Манчестер Юнайтед),  Каземиро 49' (Манчестер Юнайтед)
Красная карточка:  Идрисса Гана Гейе 13' (Эвертон)

Юбилей Аморима начинался идеально, уже в дебюте «Юнайтед» нашёл первую трещину в обороне гостей.  Мбёмо убежал по правому флангу, мяч отскочил к Бруну Фернандешу, и португалец пробил рядом со штангой.  «Олд Траффорд» завёлся, казалось, что «Эвертон» быстро поплывёт.  Тем более, что «ириски» не обыгрывают «МЮ» на выезде почти никогда.

Но на тринадцатой минуте матч свернул в параллельную реальность.  Гейе неточно сыграл вперёд, мяч ушёл мимо после удара Бруну, и тут у сенегальца сдали нервы.  Ему показалось, что Майкл Кин не доработал эпизод, началась перепалка — грудь в грудь, толчки.  Кин не отступил, ответил словом и жёстким взглядом, и Гейе сорвался.  Лёгкая, но совершенно демонстративная пощёчина по лицу партнёра.

Судья Тони Харрингтон видел всё в упор и достал прямую красную.  ВАР лишь подтвердил, что удар в лицо — это всегда насилие, неважно, оппонент перед тобой или партнёр.  Пришлось даже Джордану Пикфорду хватать Гейе за шею, уводить, пока тот снова не полез разбираться с Кином.  Для «Эвертона» это был кошмарный сценарий.  Минус опытный опорник, минус капитан Коулман из-за травмы, а впереди почти весь матч.  В тот момент был уместен логичный прогноз — сейчас «Юнайтед» спокойно закроет игру в одну калитку.  А в реальности команда Аморима выглядела так, будто это её оставили вдесятером.

Гол Дьюсбери-Холла и вялый «Юнайтед»

Вместо структурного прессинга и терпеливого давления «Юнайтед» начал рушиться по мелочам.  Пасы в никуда, медленный розыгрыш, пустые зоны в атаке.  Каземиро, один из самых опытных на поле, отправляет мяч не в ногу Фернандешу, а метров на пять за спину — прямиком в аут.  Чуть позже сам Бруну дарит мяч Джеймсу Гарнеру, воспитаннику манкунианцев, и того приходится останавливать уже фолом Мбёмо.

«Эвертон» же как будто стал бодрее в меньшинстве.  Команда Мойеса быстро перестроилась в плотный, компактный блок, где каждый понимал свою роль и был готов подстраховать.  И, что важнее, именно гости открыли счёт.  Гарнер остро сыграл между линиями, нашёл Дьюсбери-Холла в свободной центральной зоне.  У англичанина впереди — целый полуфланг пространства и лёгкий прессинг защитников.  Он легко уходит от вялого подката Фернандеша, ещё одно движение, и Лени Йоро отыгран на линии штрафной.  А дальше — плотный удар с линии штрафной в правый верхний угол.  Ламменс коснулся, но не выручил.

Гости ведут, и это совершенно не выглядит случайностью.  «МЮ» продолжает играть, как будто сам остался без игрока.  Атакующие тройки разваливаются, передачи в последней трети запаздывают, по сути, по-настоящему тревожат Пикфорда только дальние удары Бруну.  После перерыва Аморим пытается встряхнуть структуру — вместо Мазрауи выходит Маунт, Амад уезжает на позицию правого вингбека.  Чуть позже появляются Кобби Майну и Диогу Далот — замены-то логичные, но базовой проблемы не решают.

Владение растёт, давление по цифрам есть, но вообще нет идей.  Дальние удары уходят рядом со штангой, Мбёмо то попадает в Пикфорда, то мажет.  Фернандеш раз за разом бьёт из-за штрафной, словно сам понимает, что комбинационно у «Юнайтед» ничего не получится.  Самый реальный шанс хозяева получают только в концовке.  Сначала Майну навешивает на Зиркзе — тот бьёт головой в дальний угол, Пикфорд зрелищно вытаскивает.  Затем уже де Лигт подаёт с фланга на того же Зиркзе, и снова вратарь «Эвертона» успевает перевести мяч над перекладиной. 25 ударов по воротам, ожидаемые голы сильно выше нуля — и ни одного реального повода говорить, что «Юнайтед» заслужил хотя бы ничью.

«Эвертон» может праздновать, у «Юнайтед» никуда не делся кризис

Этот матч болельщики «Эвертона» будут вспоминать годами.  Выиграть на «Олд Траффорд» впервые за долгие годы — уже событие.  Сделать это, потеряв капитана из-за травмы на десятой минуте, оставшись в меньшинстве из-за пощёчины своему защитнику на тринадцатой — это уже почти сюжет для фильма.  Мойес, для которого «Олд Траффорд» долго был напоминанием о неудачах, наконец уходит отсюда победителем.  И делает это с командой, которая 77 минут играла вдесятером и всё равно выглядела более цельной, чем хозяева.

Год назад Рубен Аморим начинал в Англии с осторожной ничьей в Ипсвиче, сейчас пришёл к отрезку с пяти матчей без поражений и реальному шансу запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.  Вместо этого — домашнее поражение от соперника, который сам устроил себе скандал на поле, и уже привычный свист на трибунах к финальному свистку.

Да, по цифрам «Юнайтед» доминировал.  Но по содержанию это был огромный шаг назад.  Вернулась нервозность в простых ситуациях, было заметно отсутствие чёткого плана на игру против десяти человек, лидеры слишком слабо включались в важнейших моментах.  Очередное напоминание, что одна удачная серия — не равно стабильная команда.