На годовщину работы Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» получил пощёчину от «Эвертона» вместо пятой строчеи таблицы. Гости семьдесят семь минут играли в меньшинстве, забили шикарный гол и увезли с «Олд Траффорд» редкую, почти историческую победу. А то, как удалился Гейе, запомнят на долгие годы.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Эвертон Ливерпуль 0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 29' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Нуссайр Мазрауи ( Мэйсон Маунт 46' ), Патрик Доргу ( Кобби Майну 58' ), Каземиро ( Диогу Далот 58' ), Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман ( Jake O'Brien 10' ), Джек Грилиш ( Карлос Алькарас 88' ), Кирман Дьюсбери-Холл ( Дуайт Макнил 88' ), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тьерно Барри ( Тим Айрогбунам 81' ), Илиман Ндиайе ( Бету 81' ) Жёлтые карточки: Брайан Мбемо 45+2' (Манчестер Юнайтед), Каземиро 49' (Манчестер Юнайтед) Красная карточка: Идрисса Гана Гейе 13' (Эвертон)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 12 Удары мимо 1 70 Владение мячом 30 9 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 12 Фолы 9

Юбилей Аморима начинался идеально, уже в дебюте «Юнайтед» нашёл первую трещину в обороне гостей. Мбёмо убежал по правому флангу, мяч отскочил к Бруну Фернандешу, и португалец пробил рядом со штангой. «Олд Траффорд» завёлся, казалось, что «Эвертон» быстро поплывёт. Тем более, что «ириски» не обыгрывают «МЮ» на выезде почти никогда.

Но на тринадцатой минуте матч свернул в параллельную реальность. Гейе неточно сыграл вперёд, мяч ушёл мимо после удара Бруну, и тут у сенегальца сдали нервы. Ему показалось, что Майкл Кин не доработал эпизод, началась перепалка — грудь в грудь, толчки. Кин не отступил, ответил словом и жёстким взглядом, и Гейе сорвался. Лёгкая, но совершенно демонстративная пощёчина по лицу партнёра.

Стычка Гейе и Кина globallookpress.com

Судья Тони Харрингтон видел всё в упор и достал прямую красную. ВАР лишь подтвердил, что удар в лицо — это всегда насилие, неважно, оппонент перед тобой или партнёр. Пришлось даже Джордану Пикфорду хватать Гейе за шею, уводить, пока тот снова не полез разбираться с Кином. Для «Эвертона» это был кошмарный сценарий. Минус опытный опорник, минус капитан Коулман из-за травмы, а впереди почти весь матч. В тот момент был уместен логичный прогноз — сейчас «Юнайтед» спокойно закроет игру в одну калитку. А в реальности команда Аморима выглядела так, будто это её оставили вдесятером.

Удаление Гейе globallookpress.com

Гол Дьюсбери-Холла и вялый «Юнайтед»

Вместо структурного прессинга и терпеливого давления «Юнайтед» начал рушиться по мелочам. Пасы в никуда, медленный розыгрыш, пустые зоны в атаке. Каземиро, один из самых опытных на поле, отправляет мяч не в ногу Фернандешу, а метров на пять за спину — прямиком в аут. Чуть позже сам Бруну дарит мяч Джеймсу Гарнеру, воспитаннику манкунианцев, и того приходится останавливать уже фолом Мбёмо.

«Эвертон» же как будто стал бодрее в меньшинстве. Команда Мойеса быстро перестроилась в плотный, компактный блок, где каждый понимал свою роль и был готов подстраховать. И, что важнее, именно гости открыли счёт. Гарнер остро сыграл между линиями, нашёл Дьюсбери-Холла в свободной центральной зоне. У англичанина впереди — целый полуфланг пространства и лёгкий прессинг защитников. Он легко уходит от вялого подката Фернандеша, ещё одно движение, и Лени Йоро отыгран на линии штрафной. А дальше — плотный удар с линии штрафной в правый верхний угол. Ламменс коснулся, но не выручил.

Гол Дьюсбери-Холла globallookpress.com

Гости ведут, и это совершенно не выглядит случайностью. «МЮ» продолжает играть, как будто сам остался без игрока. Атакующие тройки разваливаются, передачи в последней трети запаздывают, по сути, по-настоящему тревожат Пикфорда только дальние удары Бруну. После перерыва Аморим пытается встряхнуть структуру — вместо Мазрауи выходит Маунт, Амад уезжает на позицию правого вингбека. Чуть позже появляются Кобби Майну и Диогу Далот — замены-то логичные, но базовой проблемы не решают.

Владение растёт, давление по цифрам есть, но вообще нет идей. Дальние удары уходят рядом со штангой, Мбёмо то попадает в Пикфорда, то мажет. Фернандеш раз за разом бьёт из-за штрафной, словно сам понимает, что комбинационно у «Юнайтед» ничего не получится. Самый реальный шанс хозяева получают только в концовке. Сначала Майну навешивает на Зиркзе — тот бьёт головой в дальний угол, Пикфорд зрелищно вытаскивает. Затем уже де Лигт подаёт с фланга на того же Зиркзе, и снова вратарь «Эвертона» успевает перевести мяч над перекладиной. 25 ударов по воротам, ожидаемые голы сильно выше нуля — и ни одного реального повода говорить, что «Юнайтед» заслужил хотя бы ничью.

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» globallookpress.com

«Эвертон» может праздновать, у «Юнайтед» никуда не делся кризис

Этот матч болельщики «Эвертона» будут вспоминать годами. Выиграть на «Олд Траффорд» впервые за долгие годы — уже событие. Сделать это, потеряв капитана из-за травмы на десятой минуте, оставшись в меньшинстве из-за пощёчины своему защитнику на тринадцатой — это уже почти сюжет для фильма. Мойес, для которого «Олд Траффорд» долго был напоминанием о неудачах, наконец уходит отсюда победителем. И делает это с командой, которая 77 минут играла вдесятером и всё равно выглядела более цельной, чем хозяева.

Год назад Рубен Аморим начинал в Англии с осторожной ничьей в Ипсвиче, сейчас пришёл к отрезку с пяти матчей без поражений и реальному шансу запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. Вместо этого — домашнее поражение от соперника, который сам устроил себе скандал на поле, и уже привычный свист на трибунах к финальному свистку.

Да, по цифрам «Юнайтед» доминировал. Но по содержанию это был огромный шаг назад. Вернулась нервозность в простых ситуациях, было заметно отсутствие чёткого плана на игру против десяти человек, лидеры слишком слабо включались в важнейших моментах. Очередное напоминание, что одна удачная серия — не равно стабильная команда.