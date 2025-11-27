прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.00

Чешская «Сигма» сыграет против словенского клуба «Целе» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Сигма»

Турнирная таблица: «Сигма» в Лиге конференций расположилась на 19 месте, набрав 4 очка. Чешский клуб одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

Последние матчи: «Сигма» в матчах Лиги конференций потерпела поражение в матче против «Фиорентины» (0:2) и сыграла вничью с польским клубом «Ракув» (1:1). В третьем туре еврокубка «Сигма» переиграла армянский «Ноа» (2:1).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Ян Климент, Януша Муритала и Даниель Васулин.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Сигмы» состоит из восьми матчей, команда из Оломоуц одержала 4 победы и 4 встречи завершила вничью.

«Целе»

Турнирная таблица: «Целе» занимает 2 место в основном этапе Лиги конференций, словенцы одержали три победы в трех матчах, набрав 9 очков.

Последние матчи: Словенский клуб набрал 9 очков в трех матчах Лиги конференций. «Целе» переиграл греческий АЕК (3:1), ирландский «Шемрок Роверс» (2:0) и польскую «Легию» (2:1).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Состояние команды: «Целе» не проигрывает на протяжении пяти матчей, словенцы одержали победы в играх против «Домжале» (2:0), «Легии» (2:1), «Алуминия» (2:1) и «Маколе Бар Миха» (4:0) и сыграли вничью с клубом «Браво» (0:0).

Статистика для ставок

«Целе» занимает 2 место в Лиге конференций

«Сигма» занимает 19 место в Лиге конференций

«Целе» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сигма» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа «Целе» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Целе» входит в группу лидеров Лиги конференций, словенцы не потеряли еще ни одного очка и пропустили всего 2 мяча. Ожидаем, что гости смогут одержать ещё одну победу.

3.00 Победа «Целе» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Сигма» — «Целе» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Целе» с коэффициентом 3.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сигма» — «Целе» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.