27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Брага». Начало встречи — 23:00 мск.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: пока «Рейнджерс» идет последним в таблице общего этапа ЛЕ с 0 очков.

Последние матчи: в 4-м туре Лиги Европы шотландский клуб уступила на своем поле итальянской «Роме» со счетом 0:2. Уже к 36-й минуте «Рейнджерс» пропустил два мяча, после этого перехватил инициативу, но забить хотя бы один мяч так и не смог.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» выиграл в гостях у «Данди» (3:0), а затем на своем поле у «Ливинстона» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Корнелиус (з), Доуэлл (п), Матондо (п), Суттар (з), Д. Стерлинг (з).

Состояние команды: в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идет только на 4-м месте, а в Лиге Европы вообще последним и имеет очень мало шансов пробиться в плей-офф. Команда даже обращалась к Стивену Джеррарду с просьбой снова возглавить клуб, но получила от легенды «Ливерпуля» отказ.

«Брага»

Турнирное положение: после 4 матчей у «Браги» 9 очков в активе таблицы общего этапа Лиги Европы.

Последние матчи: матч против бельгийского «Генка» (3:4) в 4-м туре общего этапа ЛЕ получился очень ярким, но завершился неудачей. Почти весь матч «Брага» отыгрывалась, но так и не смогла вырвать хотя бы очко.

В чемпионате «Брага» выиграла дома у «Морейренсе» (2:1), а в Кубке Португалии у «Насьоналя» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Норо (п).

Состояние команды: в этой лиге Европы «Брага» неожиданно уверенно выступает и имеет отличные шансы пробиться в плей-офф, в чемпионате Португалии дела у команды намного хуже, там она только седьмая, но в некоторых матчах она жертвовала результатом после и перед играми ЛЕ.

Статистика для ставок

В 2022 году в четвертьфинале Лиги Европы «Рейнджерс» прошел «Брагу» по сумме двух матчей (0:1, 3:1)

Такая же история была в 2020 году в 1/16 финала ЛЕ (3:2, 1:0)

Сейчас «Брага» имеет разницу мячей 8-4, а «Рейнджерс» 1-8

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рейнджерс» дают 3,20, а на «Брагу» — 2,33, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: хозяевам нет смысла отсиживаться в обороне, так как только победа оставит шансы пройти в плей-офф, поэтому «Рейнджерс» будет играть в атаку при горячей поддержке своих фанатов. «Брага» же в случае победы может уже обеспечить себе участие в следующем раунде, она будет ловить на контратаках своего соперника.

Основная ставка: обе забьют за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом.

Дополнительная ставка: ничья за 3,40.