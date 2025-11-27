В четверг, 27 ноября, «Рейджерс» примет португальскую «Брагу» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

34' Удар Данило с линии штрафной «Браги», мяч полетел в грамотно выбравшего позицию вратаря гостей Горничека.

31' Подача в штрафную «Рейнджерс», Лагербильке пытался головой пробить, но немного не дотянулся до мяча.

29' Мяч под контролем у игроков «Браги», контролируют его гости на своей половине поля.

28' Прострел Данило в штрафную «Браги», но до мяча не дотянулся Гассама.

27' Снизился темп игры.

25' Проходят у «Браги» быстрые атаки сходу, пока это главная угроза воротам «Рейнджерс».

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 44 Владение мячом 56 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 6 Фолы 6

23' С мячом игроки «Рейнджерс», «Брага» отошла на свою половину поля.

20' Команды отвечают атакой на атаку, никто инициативу уступать не хочет.

18' Позиционная атака «Рейнджерс», приближаются хозяева с мячом к штрафной площади «Браги».

15' Пас Саласара вывел один на один с вратарем «Рейнджерс» Рикарду Орту, но переиграть вратаря Батлэнда не получилось у португальца.

13' Саласар пробил из пределов штрафной «Рейнджерс» в дальний угол ворот, спас хозяев вратарь Батлэнд, в прыжке мяч переведя на угловой.

11' Получается у «Рейнджерс» за счет прессинга возвращать себе владение мяча на половине поля «Браги».

09' Подача Тавернье к воротам «Браги», но в момент полета мяча фол в атаке совершил Раскин.

09' Гассама заработал фол на себе на подступах к штрафной «Браги», Джеймс Тавернье готовится исполнить стандарт.

08' Темп игры средний, команды присматриваются друг к другу.

06' Завязалась борьба за инициативу, команды поочередно проводят позиционные атаки.

04' Позиционная атака «Браги», технично владеют мячом португальцы.

02' Активно начинают хозяева, футболисты «Рейнджерс» включаются в прессинг при потере мяча.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Рейнджерс».

До матча

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 082 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Аллард Линдхаут из Голландии.

Стартовые составы команд

«Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Фернандес, Джига, Ааронс, Диоманде, Баррон, Раскин, Гассама, Данило, Шермити.

«Брага»: Горничек, Гомес, Лагербильке, Ньякате, Арри-Мби, Моутинью, Горби, Саласар, Мартинес, Наварро, Орта.

«Рейнджерс»

Пока «Рейнджерс» идет последним в таблице общего этапа ЛЕ с 0 очков. В 4-м туре Лиги Европы шотландский клуб уступила на своем поле итальянской «Роме» со счетом 0:2. Уже к 36-й минуте «Рейнджерс» пропустил два мяча, после этого перехватил инициативу, но забить хотя бы один мяч так и не смог. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» выиграл в гостях у «Данди» (3:0), а затем на своем поле у «Ливинстона» (2:1).

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идет только на 4-м месте, а в Лиге Европы вообще последним и имеет очень мало шансов пробиться в плей-офф. Команда даже обращалась к Стивену Джеррарду с просьбой снова возглавить клуб, но получила от легенды «Ливерпуля» отказ. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Корнелиус (з), Доуэлл (п), Матондо (п), Суттар (з), и Стерлинг (з).

«Брага»

После 4 матчей у «Браги» 9 очков в активе таблицы общего этапа Лиги Европы. Матч против бельгийского «Генка» (3:4) в 4-м туре общего этапа ЛЕ получился очень ярким, но завершился неудачей. Почти весь матч «Брага» отыгрывалась, но так и не смогла вырвать хотя бы очко. В чемпионате «Брага» выиграла дома у «Морейренсе» (2:1), а в Кубке Португалии у «Насьоналя» (4:2).

В этой лиге Европы «Брага» неожиданно уверенно выступает и имеет отличные шансы пробиться в плей-офф, в чемпионате Португалии дела у команды намного хуже, там она только седьмая, но в некоторых матчах она жертвовала результатом после и перед играми ЛЕ. Из-за травмы не поможет команде в отчетном матче Норо (п).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 4 матча, и все они пришлись на стадии плей-офф Лиги Европы, в 2020 и в 2022 годах. В 3 играх победил «Рейнджерс», в 1 матче «Брага». Оба раза в следующую стадию проходил шотландский клуб.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75