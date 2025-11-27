В четверг, 27 ноября, «Рейджерс» примет португальскую «Брагу» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
34' Удар Данило с линии штрафной «Браги», мяч полетел в грамотно выбравшего позицию вратаря гостей Горничека.
31' Подача в штрафную «Рейнджерс», Лагербильке пытался головой пробить, но немного не дотянулся до мяча.
29' Мяч под контролем у игроков «Браги», контролируют его гости на своей половине поля.
28' Прострел Данило в штрафную «Браги», но до мяча не дотянулся Гассама.
27' Снизился темп игры.
25' Проходят у «Браги» быстрые атаки сходу, пока это главная угроза воротам «Рейнджерс».
23' С мячом игроки «Рейнджерс», «Брага» отошла на свою половину поля.
20' Команды отвечают атакой на атаку, никто инициативу уступать не хочет.
18' Позиционная атака «Рейнджерс», приближаются хозяева с мячом к штрафной площади «Браги».
15' Пас Саласара вывел один на один с вратарем «Рейнджерс» Рикарду Орту, но переиграть вратаря Батлэнда не получилось у португальца.
13' Саласар пробил из пределов штрафной «Рейнджерс» в дальний угол ворот, спас хозяев вратарь Батлэнд, в прыжке мяч переведя на угловой.
11' Получается у «Рейнджерс» за счет прессинга возвращать себе владение мяча на половине поля «Браги».
09' Подача Тавернье к воротам «Браги», но в момент полета мяча фол в атаке совершил Раскин.
09' Гассама заработал фол на себе на подступах к штрафной «Браги», Джеймс Тавернье готовится исполнить стандарт.
08' Темп игры средний, команды присматриваются друг к другу.
06' Завязалась борьба за инициативу, команды поочередно проводят позиционные атаки.
04' Позиционная атака «Браги», технично владеют мячом португальцы.
02' Активно начинают хозяева, футболисты «Рейнджерс» включаются в прессинг при потере мяча.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Рейнджерс».
До матча
22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:50 Матч пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 082 зрителя.
22:40 Главным судьей матча будет Аллард Линдхаут из Голландии.
Стартовые составы команд
«Рейнджерс»: Батлэнд, Тавернье, Фернандес, Джига, Ааронс, Диоманде, Баррон, Раскин, Гассама, Данило, Шермити.
«Брага»: Горничек, Гомес, Лагербильке, Ньякате, Арри-Мби, Моутинью, Горби, Саласар, Мартинес, Наварро, Орта.
«Рейнджерс»
Пока «Рейнджерс» идет последним в таблице общего этапа ЛЕ с 0 очков. В 4-м туре Лиги Европы шотландский клуб уступила на своем поле итальянской «Роме» со счетом 0:2. Уже к 36-й минуте «Рейнджерс» пропустил два мяча, после этого перехватил инициативу, но забить хотя бы один мяч так и не смог. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» выиграл в гостях у «Данди» (3:0), а затем на своем поле у «Ливинстона» (2:1).
В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идет только на 4-м месте, а в Лиге Европы вообще последним и имеет очень мало шансов пробиться в плей-офф. Команда даже обращалась к Стивену Джеррарду с просьбой снова возглавить клуб, но получила от легенды «Ливерпуля» отказ. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Корнелиус (з), Доуэлл (п), Матондо (п), Суттар (з), и Стерлинг (з).
«Брага»
После 4 матчей у «Браги» 9 очков в активе таблицы общего этапа Лиги Европы. Матч против бельгийского «Генка» (3:4) в 4-м туре общего этапа ЛЕ получился очень ярким, но завершился неудачей. Почти весь матч «Брага» отыгрывалась, но так и не смогла вырвать хотя бы очко. В чемпионате «Брага» выиграла дома у «Морейренсе» (2:1), а в Кубке Португалии у «Насьоналя» (4:2).
В этой лиге Европы «Брага» неожиданно уверенно выступает и имеет отличные шансы пробиться в плей-офф, в чемпионате Португалии дела у команды намного хуже, там она только седьмая, но в некоторых матчах она жертвовала результатом после и перед играми ЛЕ. Из-за травмы не поможет команде в отчетном матче Норо (п).
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 4 матча, и все они пришлись на стадии плей-офф Лиги Европы, в 2020 и в 2022 годах. В 3 играх победил «Рейнджерс», в 1 матче «Брага». Оба раза в следующую стадию проходил шотландский клуб.
