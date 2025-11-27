27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Ноттингем Форест» и «Мальме». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда пока что испытывает существенные проблемы с выходом в плей-офф Лиги Европы.
«Форест» по итогам четырех матчей набрал всего пять очков и идет на 23-й строчке.
За это время «красные» смогли шесть раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых играх английского чемпионата «ловкие деревья» смогли выиграть у «Ливерпуля» (3:0) и «Лидса» (3:1), а также сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
В Лиге Европы же «лесники» победили «Порту» (2:0), но поделили очки со «Штурмом» (0:0).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: в лазарете находятся Александр Зинченко, Ола Айна, Тайво Авонийи, Дилан Баква и Дуглас Луис.
Состояние команды: подопечные Шона Дайча провалили старт сезона, но сейчас смогли набрать ход и ушли из зоны вылета в АПЛ. «Ноттингем Форест» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, но нужно продолжать побеждать, чтобы обезопасить себя.
В Лиге Европы «Ноттингем Форест» обязан выходить в плей-офф иначе это будет провалом. Пока что с этим есть серьезные проблемы.
«Мальме»
Турнирное положение: команда из одноименного города пока что откровенно проваливается в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Коллектив из Мальме набрал всего одно очко и занимает 33-е место в турнирной таблице.
В четырех встречах «небесно-голубые» смогли забить всего два мяча, а пропустили целых семь.
Последние матчи: в чемпионате Швеции «Мальме» выиграл у ГАИСа (2:1), но сыграл вничью с «Хеккеном» (1:1).
В Лиге Европы подопечные Анеса Мраваца поделили очки с «Динамо» Загреб (1:1), но уступили «Панатинаикосу» (0:1).
Не сыграют: в лазарете Арнор Сигурдссон, Колин Рослер, Таха Али, Эрик Ботхейм и Андерс Кристиансен.
Состояние команды: шведский чемпионат для «Мальме» уже завершился. Команда его провалила, став по итогам сезона только шестой и не сумев пробиться в еврокубки.
В Лиге Европы у «Мальме» тоже очень мало шансов на выход в плей-офф. Для команды любое набранное очко в этом турнире уже за счастье.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Мальме» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- «Ноттингем Форест» пропустил только в 1 из последних 3 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.20, а победа «Мальме» — в 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.
Прогноз: команды много забивают, поэтому вполне могут обе забить.
Ставка: обе забьют за 2.35.
Прогноз: «Ноттингем Форест» сильнее и должен побеждать уверенно.
Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой-2 за 2.07.