прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.35

27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Ноттингем Форест» и «Мальме». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда пока что испытывает существенные проблемы с выходом в плей-офф Лиги Европы.

«Форест» по итогам четырех матчей набрал всего пять очков и идет на 23-й строчке.

За это время «красные» смогли шесть раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх английского чемпионата «ловкие деревья» смогли выиграть у «Ливерпуля» (3:0) и «Лидса» (3:1), а также сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

В Лиге Европы же «лесники» победили «Порту» (2:0), но поделили очки со «Штурмом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: в лазарете находятся Александр Зинченко, Ола Айна, Тайво Авонийи, Дилан Баква и Дуглас Луис.

Состояние команды: подопечные Шона Дайча провалили старт сезона, но сейчас смогли набрать ход и ушли из зоны вылета в АПЛ. «Ноттингем Форест» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, но нужно продолжать побеждать, чтобы обезопасить себя.

В Лиге Европы «Ноттингем Форест» обязан выходить в плей-офф иначе это будет провалом. Пока что с этим есть серьезные проблемы.

«Мальме»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что откровенно проваливается в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Коллектив из Мальме набрал всего одно очко и занимает 33-е место в турнирной таблице.

В четырех встречах «небесно-голубые» смогли забить всего два мяча, а пропустили целых семь.

Последние матчи: в чемпионате Швеции «Мальме» выиграл у ГАИСа (2:1), но сыграл вничью с «Хеккеном» (1:1).

В Лиге Европы подопечные Анеса Мраваца поделили очки с «Динамо» Загреб (1:1), но уступили «Панатинаикосу» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Арнор Сигурдссон, Колин Рослер, Таха Али, Эрик Ботхейм и Андерс Кристиансен.

Состояние команды: шведский чемпионат для «Мальме» уже завершился. Команда его провалила, став по итогам сезона только шестой и не сумев пробиться в еврокубки.

В Лиге Европы у «Мальме» тоже очень мало шансов на выход в плей-офф. Для команды любое набранное очко в этом турнире уже за счастье.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Мальме» выиграл только 1 из последних 6 матчей

«Ноттингем Форест» пропустил только в 1 из последних 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.20, а победа «Мальме» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: команды много забивают, поэтому вполне могут обе забить.

2.35 обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ноттингем Форест» — «Мальме» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: обе забьют за 2.35.

Прогноз: «Ноттингем Форест» сильнее и должен побеждать уверенно.

2.07 победа Ноттингем Форест с форой-2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Ноттингем Форест» — «Мальме» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой-2 за 2.07.