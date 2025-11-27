прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

27 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглз» и «Штутгарт». Начало игры — в 23:00 мск.

«Гоу Эхед Иглз»

Турнирное положение: «Орлы» пока не особо впечатляют. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Гоу Эхед Иглз» набрал 6 очков в 4 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Хераклесу» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Фейеноорду» (2:1). А вот поединок с «Зальцбургом» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гоу Эхед Иглз» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Орлы» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Гоу Эхед Иглз» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и потенциал побороться за выход в плей-офф имеется.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» намерены дать бой более сильному оппоненту.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы в Лиге Европы выглядят откровенно посредственно. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» в 4 матчах турнира набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» не смог обыграть «Боруссию» Д (3:3).

До того команда нанесла поражение «Аугсбургу» (3:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Фейеноорд» (2:0).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Швабы в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Штутгарт» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге Европы команда твердо намерена попасть в плей-офф.

А вот атака команды пока выглядит не столь грозно. Зато способен поднатореть в плане результативности Дениз Ундав.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Швабы намерены воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Швабы не уступили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Штутгарт» в Лиге Европы пропускает в среднем один мяч за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Штутгарт» явно способен прибавить, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «орлам» явно не хватает пресловутой монолитности.

2.20 Фора «Штутгарта» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Гоу Эхед Иглз» — «Штутгарт» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Гоу Эхед Иглз» — «Штутгарт» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35