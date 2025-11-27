прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.95

Итальянская «Фиорентина» сыграет против греческого АЕКа в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Фиорентина»

Турнирная таблица: «Фиорентина» занимает 8 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 6 очков.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Фиорентина» переиграла «Сигму» (2:0). В составе фиалок голами отметились итальянский полузащитник Чер Н'Дур и итальянский форвард Роберто Пикколи.

В рамках 2-го игрового дня еврокубка итальянская команда разгромила венский «Рапид» (3:0). В составе «Фиорентины» результативными действиями отметились Чер Н'Дур, Эдин Джеко и Альберт Гюдмюндсоон.

Первую осечку итальянцы допустили в рамках третьего тура Лиги конференции, «фиалки» уступили немецкому «Майнцу» (1:2).

Не сыграют: В составе итальянского клуба из-за травмы колена в предстоящей игре Лиги конференций не сыграют Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти. С мышечной травмой к Куаме и Лэмпти присоединился Робин Госенс.

Состояние команды: Если взять последние пять встреч, то можно увидеть черную полосу игр «Фиорентины», которая сыграла вничью в двух встречах и проиграла в трех встречах.

АЕК

Турнирная таблица: В Лиге конференций АЕК занимает 15 место, набрав 4 очка после трех сыгранных туров.

Последние матчи: В 3-м туре Лиги конференций АЕК сыграл вничью с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). В других матчах еврокубка греки разгромили «Абердин» (6:0) и уступили словенскому «Целе» (1:3).

Не сыграют: Из строя выбыли травмированные Роберто Перейра, Александр Кайенс.

Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв один раз вничью.

Статистика для ставок

АЕК занимает 15 место в Лиге конференций

«Фиорентина» занимает 8 место в Лиге конференций

АЕК и «Фиорентина» сыграли вничью с в Лиге Европы в 2007 (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.65, а победа АЕКа — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: В среднем за матч «Фиорентина» забивает по 2 мяча, а АЕК — по 3 мяча, так что стоит ожидать от соперников результативного футбола.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.