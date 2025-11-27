Итальянская «Фиорентина» сыграет против греческого АЕКа в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Фиорентина»
Турнирная таблица: «Фиорентина» занимает 8 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 6 очков.
Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Фиорентина» переиграла «Сигму» (2:0). В составе фиалок голами отметились итальянский полузащитник Чер Н'Дур и итальянский форвард Роберто Пикколи.
В рамках 2-го игрового дня еврокубка итальянская команда разгромила венский «Рапид» (3:0). В составе «Фиорентины» результативными действиями отметились Чер Н'Дур, Эдин Джеко и Альберт Гюдмюндсоон.
Первую осечку итальянцы допустили в рамках третьего тура Лиги конференции, «фиалки» уступили немецкому «Майнцу» (1:2).
Не сыграют: В составе итальянского клуба из-за травмы колена в предстоящей игре Лиги конференций не сыграют Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти. С мышечной травмой к Куаме и Лэмпти присоединился Робин Госенс.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Если взять последние пять встреч, то можно увидеть черную полосу игр «Фиорентины», которая сыграла вничью в двух встречах и проиграла в трех встречах.
АЕК
Турнирная таблица: В Лиге конференций АЕК занимает 15 место, набрав 4 очка после трех сыгранных туров.
Последние матчи: В 3-м туре Лиги конференций АЕК сыграл вничью с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). В других матчах еврокубка греки разгромили «Абердин» (6:0) и уступили словенскому «Целе» (1:3).
Не сыграют: Из строя выбыли травмированные Роберто Перейра, Александр Кайенс.
Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав четыре победы и сыграв один раз вничью.
Статистика для ставок
- АЕК занимает 15 место в Лиге конференций
- «Фиорентина» занимает 8 место в Лиге конференций
- АЕК и «Фиорентина» сыграли вничью с в Лиге Европы в 2007 (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.65, а победа АЕКа — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
Прогноз: В среднем за матч «Фиорентина» забивает по 2 мяча, а АЕК — по 3 мяча, так что стоит ожидать от соперников результативного футбола.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.