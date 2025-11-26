Удержится ли «Брюгге» в зоне плей-офф ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.90

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Брюгге». Начало игры — в 23:00 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» с семью очками в активе занимает 13-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстаёт от зоны попадания в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 11-ти туров португальского первенства занимает второе место с отставанием в три очка от лидера «Порту» и с отрывом в три — от третьей в таблице «Бенфики».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Португалии клуб на домашней арене разгромно обыграл заштатный «Мариньенсе» с результатом 3:0.

Ранее в поединке 11-го тура национального первенства лиссабонский коллектив набрал максимум очков, когда на этот раз в чужих стенах одержал победу над «Санта-Кларой» (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Браганса, Йоаннидис и Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» выиграл шесть раз при одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Тринкан и Алиссон Сантос — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» с четырьмя очками в активе занимает 22-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в пять баллов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 15-ти поединков бельгийского первенства набрала 32 балла и находится на второй позиции с отставанием в четыре пункта от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на домашней арене одержал победу над «Шарлеруа» (1:0).

Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в предыдущем туре бельгийского первенства теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Андерлехта» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Майер, Миньоле, Рейс и Саббе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировую, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Карлуш Боржеш и Николо Трезольди — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Спортинг» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних выездных матчах «Брюгге» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Брюгге» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Брюгге» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не проиграли при более 2,5 забитых мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли.

1.90 «Спортинг» не проиграет и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Спортинг» — «Брюгге» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Спортинг» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

2.18 «Спортинг» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Спортинг» — «Брюгге» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Спортинг» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.18