Кто наберет первые очки в Лиге чемпионов?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.88

25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аякс» и «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» без очков в активе занимает последнюю, 36-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 13-ти поединков нидерландского первенства набрала 20 баллов и находится на четвертой позиции с отставанием в четыре пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-3) и в 14 очков от лидера ПСВ.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Эксельсирора» (1:2).

Ранее в поединке предыдущего тура нидерландского первенства амстердамский коллектив также остался без очков, когда в чужих стенах проиграл «Утрехту» (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Бергейс и ван ден Бомен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аякс» проиграл, а в четырех последних поединках ни разу не выиграл.

Такая форма обещает хозяевам явно не лучшие шансы даже на мировой исход, пусть и на своем поле, хотя их нынешний соперник также не выступает убедительным образом.

Ваут Вегхорст — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» без очков в активе занимает 35-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места).

Команда после 11-ти туров португальского первенства занимает третье место с отставанием в шесть очков от лидера «Порту» и в три — от второго в таблице «Спортинга», а также с отрывом в два пункта от четвертого «Жил Висенте».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Португалии клуб на чужой арене обыграл заштатный «Атлетико» Лиссабон (2:0).

Перед этим коллектив Жозе Моуринью в 11-м туре национального чемпионата в домашних стенах уже не смог выиграть, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Каса Пиа» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Ба, Брума, Нуну Фелиш, Лукебакио и Ману, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла лишь раз, но в шести последних поединках победила четырежды.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущий игровой кризис у их соперника.

Энцо Барренечеа и Эвангелос Павлидис — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Аякс» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Аякса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Бенфики» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.70, победа «Аякса» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей гости выиграли.

1.88 «Бенфика» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Аякс» — «Бенфика» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Бенфика» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Аякса».

2.08 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Аякс» — «Бенфика» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08