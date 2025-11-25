На «Йохан Кройф Арене» сойдутся две команды, у которых нет очков на групповом этапе Лиги чемпионов. В Амстердаме ждут, что «Аякс» наконец зацепит хоть что-то, а «Бенфика» Жозе Моуринью приезжает за первой еврокубковой победой под руководством португальца. Оба коллектива — в кризисе, оба — в поисках опоры, и для обеих этот вечер может стать поворотной точкой сезона.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' Бунида с линии штрафной навесил — мяч пришёл в руки Трубину.

26' Первый свой угловой в матче заработал «Аякс».

24' Павлидис потерял мяч в штрафной после паса Судакова.

23' Годтс потерял мяч у штрафной «Бенфики», тяжело даётся хозяевам игра в финальной трети.

21' В стенку пробил со штрафного Судаков.

20' Опаснейший штрафной заработал Судаков, Итакура сбил украинца.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 56 Владение мячом 44 0 Угловые удары 2 5 Фолы 1

17' Дедич с правого фланга навесил в штрафную, там никого из партнёров.

15' Мощно с левой пробил Павлидис из штрафной – рядом со штангой!

14' Силва отлично сыграл в защите против Вегхорста! Сантиметров не хватило для удара страйкеру.

12' Ярош забрал мяч после передачи Риоса из глубины.

10' Павлидис опасно навешивал вдоль ворот, Эурснес пробежал траекторию подачи.

08' Трубин забрал мяч в ближнем углу после рикошета от Эурснеса.

06' ГОООООООООООЛ! Впереди «Бенфика»! Ярош отбил удар головой от Риоса, мяч отскочил под удар Далю – и он мощнейшим ударом попал в дальний угол. 0:1!

05' Павлидис пробил из штрафной после паса Баррейру, угловой заработал.

03' Вегхорст локтем попал по лицу Отаменди — фол в атаке зафиксирован.

01' «Бенфика» начала с центра поля, поехали!

До матча

20:40 Погода в Амстердаме — +4 градуса, переменная облачность, при этом газон, по информации УЕФА находится в отличном состоянии.

20:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Свен Яблонский (Германия); ассистенты — Эдуард Байтингер, Рафаэль Фольтын; ВАР — Роберт Шрёдер; АВАР — Зёрен Сторкс; четвёртый арбитр — Тобиас Райхель.

20:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Аякс»: Ярош, Рехер, Шутало, Баас, Вейндал, Классен, Итакура, Тейлор, Бунида, Веґхорст, Годтс.

«Бенфика»: Трубин, Даль, Отаменди, Антонио Силва, Дедич, Эурснес, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейру, Павлидиc.

«Аякс»

В Амстердаме кризис перестал быть новостью. «Аякс» провалил всю европейскую осень: четыре тура, четыре поражения, разница мячей — 1:14, худшая оборона в турнире. И даже смена тренера ничего не изменила. Фред Грим, возглавивший команду на время, стартовал с трёх поражений подряд. Команда по-прежнему рассыпается после перерыва, теряет концентрацию, а каждый навес или заброс в штрафную превращается в испытание.

В домашнем чемпионате дела лучше, но ненамного. «Аякс» впервые за многие годы выпал из гонки за топ-4 в Эредивизи, проиграл три из последних четырёх домашних игр и в целом похож на клуб, который только начинает осознавать масштаб собственных проблем.

Кадровая ситуация тоже не помогает. Бергёйс и ван ден Бомен вне игры, Вейндал не готов к полноценной нагрузке, а Вегхорст забил всего один раз за последние шесть матчей. Вероятно, его сменит Дольберг — единственный, кто хоть немного оживил атаку в выходные. И всё же «Аякс» понимает, что этот матч, возможно, лучший шанс прервать европейскую серию поражений, потому что соперник сам находится в не менее шатком состоянии.

«Бенфика»

У «Бенфики» сезон куда стабильнее, но в Лиге чемпионов ситуация зеркальная — также ноль очков и четыре поражения, из которых одно особенно болезненное — 0:3 от «Ньюкасла». При Жозе Моуринью «Бенфика» ещё не забила ни одного гола в Европе, а внутри команды накапливается раздражение. Чемпионат идёт неплохо, в Кубке и Кубке лиги всё под контролем, но в ЛЧ — провал на провале.

Победа над «Атлетику КП» в кубке получилась нервной, и Моуринью сделал четыре замены в перерыве, чтобы разбудить команду. На «Аякс» он собирается возвращать основной состав. Жозе уже предупредил, что матч будет сложным, и отдельно подчеркнул, что в Амстердаме легко не бывает никогда.

Проблем у «Бенфики» тоже хватает. Серьёзно травмирован Доди Лукебакио, вне игры Бах и Брума, есть вопросы по ротации после плотного календаря. Но по качеству состава и по организации играющих линий «орлы» смотрятся куда цельнее — и это их шанс наконец-то выбраться с нуля в таблице.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88.