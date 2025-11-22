прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.96

21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Нефтехимик». Матч начнется в 15:00 по мск.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» находится на последней строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 11 очков при 15-ти забитых и 39-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда крупно проиграла «Шиннику» со счетом 1:4.

Ранее «Чайка» проиграла минимально тульскому «Арсеналу» (0:1) и уступила «КАМАЗУ» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда проваливает сезон и в последних шести поединках проиграл все матчи со счетом 3:14. Сможет ли «Чайка» при домашних трибунах набрать очки?

«Нефтехимик»

Турнирное положение: команда из Нижнекамска находится на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 балла при разнице мячей — 21:22.

Последние матчи: в последнем поединке команда смогла одолеть одного из лидеров чемпионата, «Урал», со счетом 1:0.

Ранее команда сыграла вничью против «Родины» со счетом 1:1 и свела вничью матч со «СКА-Хабаровском» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» последней победой прервал серию из восьми матчей без викторий. Неожиданная победа над «Уралом» должна помочь команде продолжить победную поступь.

Статистика для ставок

«Чайка» проиграла шесть матчей подряд

«Нефтехимик» выиграл последний матч

«Чайка» пропустила 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.96. Ничья оценена в 3.20, победа оппонента — 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче против худшей команды лиги. Это основная ставка в матче.

1.96 Победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Чайка» — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» в матче за 1.96.

Прогноз: Поставим на ТБ 2,5 в матче от команд.

2.28 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Чайка» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.28.