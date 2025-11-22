21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Нефтехимик». Матч начнется в 15:00 по мск.
«Чайка»
Турнирное положение: «Чайка» находится на последней строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 11 очков при 15-ти забитых и 39-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда крупно проиграла «Шиннику» со счетом 1:4.
Ранее «Чайка» проиграла минимально тульскому «Арсеналу» (0:1) и уступила «КАМАЗУ» со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда проваливает сезон и в последних шести поединках проиграл все матчи со счетом 3:14. Сможет ли «Чайка» при домашних трибунах набрать очки?
«Нефтехимик»
Турнирное положение: команда из Нижнекамска находится на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 балла при разнице мячей — 21:22.
Последние матчи: в последнем поединке команда смогла одолеть одного из лидеров чемпионата, «Урал», со счетом 1:0.
Ранее команда сыграла вничью против «Родины» со счетом 1:1 и свела вничью матч со «СКА-Хабаровском» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтехимик» последней победой прервал серию из восьми матчей без викторий. Неожиданная победа над «Уралом» должна помочь команде продолжить победную поступь.
Статистика для ставок
- «Чайка» проиграла шесть матчей подряд
- «Нефтехимик» выиграл последний матч
- «Чайка» пропустила 14 мячей в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.96. Ничья оценена в 3.20, победа оппонента — 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.
Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче против худшей команды лиги. Это основная ставка в матче.
Ставка: Победа «Нефтехимика» в матче за 1.96.
Прогноз: Поставим на ТБ 2,5 в матче от команд.
Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.28.