21 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Нефтехимик». Матч начнется в 15:00 по мск.

Линар МансуровЛинар МансуровРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» находится на последней строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 11 очков при 15-ти забитых и 39-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда крупно проиграла «Шиннику» со счетом 1:4.

Ранее «Чайка» проиграла минимально тульскому «Арсеналу» (0:1) и уступила «КАМАЗУ» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: команда проваливает сезон и в последних шести поединках проиграл все матчи со счетом 3:14.  Сможет ли «Чайка» при домашних трибунах набрать очки?

«Нефтехимик»

Турнирное положение: команда из Нижнекамска находится на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 балла при разнице мячей — 21:22.

Последние матчи: в последнем поединке команда смогла одолеть одного из лидеров чемпионата, «Урал», со счетом 1:0.

Ранее команда сыграла вничью против «Родины» со счетом 1:1 и свела вничью матч со «СКА-Хабаровском» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» последней победой прервал серию из восьми матчей без викторий.  Неожиданная победа над «Уралом» должна помочь команде продолжить победную поступь.

Статистика для ставок

  • «Чайка» проиграла шесть матчей подряд
  • «Нефтехимик» выиграл последний матч
  • «Чайка» пропустила 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.96.  Ничья оценена в 3.20, победа оппонента — 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче против худшей команды лиги.  Это основная ставка в матче.

1.96Победа «Нефтехимика»Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.96 на матч «Чайка» — «Нефтехимик»  принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» в матче за 1.96.

Прогноз: Поставим на ТБ 2,5 в матче от команд.

2.28ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.28 на матч «Чайка» — «Нефтехимик»  принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: ТБ 2,5 в матче за 2.28.