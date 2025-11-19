19 ноября в товарищеском матче между собой сыграют Колумбия и Австралия. Начало встречи — в 04:00 мск.
Колумбия
Турнирное положение: главная команда Колумбии смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.
По итогам группового этапа «кофейщики» смогли набрать 28 зачетных баллов и финишировали на третьем месте в турнирной таблице.
За 18 матчей колумбийцы смогли забить 28 мячей, а пропустили всего 18.
Последние матчи: в ноябре колумбийская «националка» уже успела провести товарищеский матч с Новой Зеландией и победила с результатом 2:1.
В октябре сборная Колумбии в спаррингах сыграла вничью с Канадой (0:0) и разгромила Мексику.
А вот в последних официальных встречах подопечные Нестора Лоренсо разбили Венесуэлу (6:3 и Боливию (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в настоящий момент сборная Колумбии занимает 13-е место в мировом рейтинге. Команда пропустила чемпионат мира в 2022 году, но поедет на ЧМ-2026 и может себя там отлично зарекомендовать, ведь игра и состав у них приличные.
Лучшим результатом остается четвертьфинал ЧМ-2014 и думается, что задачей будет выступить не хуже, чем в том году.
Австралия
Турнирное положение: австралийцы тоже без особых проблем пробились на мировое первенство и сыграют на Мундиале.
«Соккеруз» смогли набрать 19 очков в своей группу и финишировали на второй строчке, пропустив вперед только Японию.
Австралийская сборная провели 10 матчей, в которых забила 16 мячей, а пропустила всего семь.
Последние матчи: в этом месяце «кенгурята» уже проиграли в товарищеском матче Венесуэле (0:1).
В октябре в спаррингах главная команда Австралии уступила США (1:2) и выиграла у Канады (1:0).
Перед этим же сборная Австралии смогла дважды победить Новую Зеландию (3:1, 1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Тони Поповича располагаются на 25-м месте в рейтинге ФИФА. Если говорить о перспективах на ЧМ-2026, то думается, что за выход из группы австралийцы побороться могут, а вот далее будет уже сложнее.
Сборная Австралии не пропускает чемпионаты мира с 2006 года, а лучшим результатом команды остается 1/8 финала в 2006-м и 2022-м годах.
Статистика для ставок
- Колумбия не проигрывает на протяжении 8 матчей
- Австралия выиграла 7 из последних 9 матчей
- В последнем очном матче в 2018 году Австралия и Колумбия сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа Австралии — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.
Прогноз: встреча товарищеская, поэтому команды не будут отсиживаться в обороне и могут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.98.
Прогноз: колумбийцы, конечно, будут посильнее и должна побеждать в этой игре.
Ставка: победа Колумбии с форой-1, 5за 2.20.