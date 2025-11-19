прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.98

19 ноября в товарищеском матче между собой сыграют Колумбия и Австралия. Начало встречи — в 04:00 мск.

Колумбия

Турнирное положение: главная команда Колумбии смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

По итогам группового этапа «кофейщики» смогли набрать 28 зачетных баллов и финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

За 18 матчей колумбийцы смогли забить 28 мячей, а пропустили всего 18.

Последние матчи: в ноябре колумбийская «националка» уже успела провести товарищеский матч с Новой Зеландией и победила с результатом 2:1.

В октябре сборная Колумбии в спаррингах сыграла вничью с Канадой (0:0) и разгромила Мексику.

А вот в последних официальных встречах подопечные Нестора Лоренсо разбили Венесуэлу (6:3 и Боливию (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в настоящий момент сборная Колумбии занимает 13-е место в мировом рейтинге. Команда пропустила чемпионат мира в 2022 году, но поедет на ЧМ-2026 и может себя там отлично зарекомендовать, ведь игра и состав у них приличные.

Лучшим результатом остается четвертьфинал ЧМ-2014 и думается, что задачей будет выступить не хуже, чем в том году.

Австралия

Турнирное положение: австралийцы тоже без особых проблем пробились на мировое первенство и сыграют на Мундиале.

«Соккеруз» смогли набрать 19 очков в своей группу и финишировали на второй строчке, пропустив вперед только Японию.

Австралийская сборная провели 10 матчей, в которых забила 16 мячей, а пропустила всего семь.

Последние матчи: в этом месяце «кенгурята» уже проиграли в товарищеском матче Венесуэле (0:1).

В октябре в спаррингах главная команда Австралии уступила США (1:2) и выиграла у Канады (1:0).

Перед этим же сборная Австралии смогла дважды победить Новую Зеландию (3:1, 1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Тони Поповича располагаются на 25-м месте в рейтинге ФИФА. Если говорить о перспективах на ЧМ-2026, то думается, что за выход из группы австралийцы побороться могут, а вот далее будет уже сложнее.

Сборная Австралии не пропускает чемпионаты мира с 2006 года, а лучшим результатом команды остается 1/8 финала в 2006-м и 2022-м годах.

Статистика для ставок

Колумбия не проигрывает на протяжении 8 матчей

Австралия выиграла 7 из последних 9 матчей

В последнем очном матче в 2018 году Австралия и Колумбия сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа Австралии — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: встреча товарищеская, поэтому команды не будут отсиживаться в обороне и могут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.98.

Прогноз: колумбийцы, конечно, будут посильнее и должна побеждать в этой игре.

Ставка: победа Колумбии с форой-1, 5за 2.20.