прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.30

Нидерланды встретится с Литва в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G). Поединок пройдет 17 ноября и начнется в 22:45 по мск.

Нидерланды

Турнирное положение: Сборная отлично выступает в квалификации ЧМ-2026. Нидерланды занимают 1-е место с 17-ю очками в активе, опережая Польшу на 3 пункта.

Голландцам достаточно сыграть вничью с Литвой для того, чтобы закрепиться на 1-й позиции и пробиться в основной этап мундиаля на прямую и без стыков.

Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации Нидерланды сыграли вничью с Польшей (1:1), сравняв счет на 47-й минуте. До этого сборная обыграла Финляндию со счетом 4:0.

В 7-и встречах отбора на ЧМ-2026 Нидерланды ни разу не проиграли, 5 раз победили и дважды сыграли вничью. За этот отрезок сборная сумела забить 23 мяча при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Нидерланды отлично проявили себя на квалификаци и наверняка попадут в основной этап ЧМ-2026. Для этого нужно совершить последний рывок и набрать очки в матче против Литвы.

У Нидерландов в квалификации феерит нападающий Мемфис Депай, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Литва

Турнирное положение: Сборная провалила групповой этап квалификации ЧМ-2026. После 7-и туров Литва занимает последнее 5-е место в своей группе с 3 очками в активе.

Максимум, что может сделать сборная — это обогнать Мальту, которая располагается на 4-й позиции. Для этого необходимо обыгрывать Нидерланды и ждать поражения Мальты.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Литва уступила Польше со счетом 0:2. До этго сборная проиграла Финляндии (1:2), пропустив решающий гол на 55-й минуте.

За 7 матчей в квалификации Литва ни разу не победила, четырежды проиграла и трижды сыграла вничью. За этот период сборная сумела забить 6 голов при 11-и пропущенных.

Состояние команды: Литва уже давно просто доигрывает групповой этап отбора, ведь у нее нет никаких шансов побороться за топ-2. Безусловно, сборная захочет громко хлопнуть дверью и доставить проблемы Нидерландам.

Стоит отметить, что в единственном очном матче Литва действительно боролась с голландцами, но проиграли со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 63-й минуте.

Статистика для ставок

Нидерланды не проиграли ни одного матча в квалификации ЧМ-2026

Литва, напротив, не смогла победить ни в одном из матчей отбора

В единственной очной встрече Нидерланды обыграли Литву со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.05, победа Литвы — 48.00, ничья — за 13.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 4.00 соответственно.

Прогноз: Нидерланды забьют много голов, но и Литва попытается также взломать оборону соперника.

2.30 Тотал 4.5 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Нидерланды — Литва принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал 4.5 больше за 2.30.

Прогноз: В 1-м тайме голландцы активно стартуют и забьют свои голы.

1.82 Индивидуальный тотал Нидерландов 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Нидерланды — Литва позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал Нидерландов 1.5 больше в 1-м тайме за 1.82.