Нидерланды

В понедельник, 17 ноября, сборная Нидерландов примет сборную Литвы в рамках 10-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
47' Прострел Малена в штрафную Литвы, Маркас Бенета прервал полет мяча, спокойно подобрал его вратарь Гертмонас.
46' Второй тайм начался! Замены в составе сборной Литвы: вышли Бенета и Голубицкас, ушли Ширвис и Сиргедас.
45+2' Перерыв. Контролируют ход игры голландцы, заслуженно ведя в счете к середине матча.
45' Добавленное время 2 минуты.
42' Попытка длинной передачей разрезать оборону сборной Литвы, Симонс рвался к мячу, но защитники гостей оттеснили его от мяча.
41' По прежнему темп игры не высок.
38' Тимбер бил с близкого расстояния по воротам Литвы, спас гостей вратарь Эдвинас Гертмонас.
37' Удар Калинаускаса из-за пределов штрафной Голландии, мяч зацепив одного из защитников хозяев на угловой улетел.
36' Тимберу вновь досталось, на этот раз от Уткуса в штрафной сбоорной Литвы, но пенальти нет.
34' Позиционная атака сборной Голландии.
32' Контроль мяча сборной Литвы, пока только к контр выпадам сборной Голландии приводит.
30' Рейндерс промчавшись с центра поля до штрафной Литвы, пробил с внешней стороны стопы, мяч в штангу попал, не помог бы уже вратарь.
29' Вновь Депай подавал со штрафного, пока получается неудачно.
26' Не высокий темп игры, сборная Литвы пробует наладить контроль мяча.
24' Подача Мемфиса Депая в штрафную сборной Литвы, вратарь Гертмонас кулаком на выходе мяч подальше выбил.
23' Желтая карточка показана Пиюсу Ширвису.
21' Ласицкас сбил Малена на подступах к штрафной Литвы, готовит подачу Депай.
18' ван Дейк головой пробил после подачи с углового Голландией, спас гостей в прыжке дотянувшись до мяча вратарь Гертмонас.
18' Продолжают футболисты сборной Голландии атаковать, вынуждены обороняться литовцы.
16' Гоооол! 1:0. Тейани Рейндерс ударом из пределов штрафной поразил верхний угол ворот Литвы, классную голевую выдал де Йонг.
15' Позиционная атака сборной Голландии, подбираются хозяева с мячом к штрафной Литвы.
13' Удар Малена с края штрафной площади Литвы в ближний угол ворот, поймал мяч вратарь Гертмонас.
12' Классная передача де Йонга в штрафную Литвы, головой с близкого расстояния бил Гакпо, но прямо в руки вратарю Гертмонасу.
11' Повреждение у Юрриена Тимбера, но сможет самостоятельно он продолжить встречу.
10' Коди Гакпо сместившись к центру пробил из-за пределов штрафной Литвы, голову под мяч подставил защитник гостей Уткус предотвратив угрозу.
09' Дониэлл Мален головой пробил из пределов штрафной Литвы, успел переместиться в воротах Гертмонас и спокойно мяч поймал.
08' Не высокий темп игры, хозяева контролирую мяч.
05' Мален ворвался в штрафную Литвы, но прострелить ему помешал защитник гостей Тутишкинас.
04' Внимательно в обороне действуют литовцы, пока вскрыть защиту гостей у хозяев не получается.
02' Мяч под контролем у футболистов сборной Голландии, планомерно хозяева начали конструировать свою позиционную атаку.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Литвы.
До матча
22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:35 Матч пройдет на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме, вмещающей 55 885 зрителей.
22:25 Главным судьей матча будет Луиш Годинью из Португалии.
Стартовые составы команд
Нидерланды: Вербрюгген, Тимбер, де Лигт, ван Дейк, Аке, Рейндерс, де Йонг, Симонс, Мален, Гакпо, Депай.
Литва: Гертмонас, Ширвис, Армалас, Уткус, Тутишкинас, Ласицкас, Гинейтис, Воробьёвас, Сиргедас, Калинаускас, Черных.
Нидерланды
Сборная отлично выступает в квалификации ЧМ-2026. Нидерланды занимают 1-е место с 17-ю очками в активе, опережая Польшу на 3 пункта. Голландцам достаточно сыграть вничью с Литвой для того, чтобы закрепиться на 1-й позиции и пробиться в основной этап мундиаля на прямую и без стыков. В прошедшей встрече квалификации Нидерланды сыграли вничью с Польшей (1:1), сравняв счет на 47-й минуте. До этого сборная обыграла Финляндию со счетом 4:0. В 7-и встречах отбора на ЧМ-2026 Нидерланды ни разу не проиграли, 5 раз победили и дважды сыграли вничью. За этот отрезок сборная сумела забить 23 мяча при 4-х пропущенных.
Нидерланды отлично проявили себя в ходе квалификации и наверняка попадут в основной этап ЧМ-2026. Для этого нужно совершить последний рывок и набрать очки в матче против Литвы. У Нидерландов в квалификации феерит нападающий Мемфис Депай, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.
Литва
Сборная провалила групповой этап квалификации ЧМ-2026. После 7-и туров Литва занимает последнее 5-е место в своей группе с 3 очками в активе. Максимум, что может сделать сборная — это обогнать Мальту, которая располагается на 4-й позиции. Для этого необходимо обыгрывать Нидерланды и ждать поражения Мальты. В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Литва уступила Польше со счетом 0:2. До этого сборная проиграла Финляндии (1:2), пропустив решающий гол на 55-й минуте. За 7 матчей в квалификации Литва ни разу не победила, четырежды проиграла и трижды сыграла вничью. За этот период сборная сумела забить 6 голов при 11-и пропущенных.
Литва уже давно просто доигрывает групповой этап отбора, ведь у нее нет никаких шансов побороться за топ-2. Безусловно, сборная захочет громко хлопнуть дверью и доставить проблемы Нидерландам. Стоит отметить, что в единственном очном матче Литва действительно боролась с голландцами, но проиграли со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 63-й минуте.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30