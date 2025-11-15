15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Лихтенштейн и Уэльс. Начало встречи — в 20:00 мск.
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейн после шести поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию в группе и не имеет очков в активе.
Команда на 10 баллов отстает от нынешнего соперника и на 13 пунктов от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, поэтому уже давно не имеет шансов выйти на ЧМ-2026.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Черногории с результатом 1:2.
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив остался без очков, когда снова-таки на выездной арене проиграл Казахстану (0:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Лихтенштейн проиграл.
Такая форма говорит о крайне низких шансах хозяев даже на мировой исход, пусть и на своем поле, оосбенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Команда все еще не забивала в отборе на ЧМ-2026.
Уэльс
Турнирное положение: Уэльс после шести поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю очками занимает третью позицию.
Команда на три балла отстает от Северной Македонии, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, с игрой в запасе, а также на четыре пункта отстает от лидера квинтета — Бельгии.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на своей арене с результатом 2:4 проиграла все той же Бельгии.
Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел разгромное поражение от Англии (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были контрольными, а один — официальным, Уэльс проиграл.
Такая форма вроде как говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Лихтенштейна забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних выездных матчей Уэльса забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Уэльса забивали меньше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 18.00, успех Лихтенштейна — в 75.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.22 и 4.05.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь они явно превосходят соперника в классе, тогда как в их трех из четырех последних матчей было забито меньше 3,5 голов.
Ставка: Уэльс победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.50