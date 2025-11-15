15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Дания и Беларусь. Начало встречи — в 22:45 мск.
Дания
Турнирное положение: Дания после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю баллами в активе занимает первую позицию в группе.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Шотландию, которая занимает второе место (возможный плей-офф), и на семь пунктов — третью в группе Грецию.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах одержала победу над Грецией (3:1).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал максимум очков, когда теперь на выездной арене разгромно обыграл как раз нынешнего соперника (6:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира 2026 года, Дания выиграла.
Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Беларусь
Турнирное положение: Беларусь после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года без очков занимает последнюю четвертую позицию.
Команда на семь баллов отстает от второй строчки (зоны возможного плей-офф), поэтому уже лишилась шансов сыграть на мундиале, а также на три пункта от третьей в квартете Греции.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Шотландии с результатом 1:2.
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь на своей арене проиграл как раз нынешнему сопернику.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Беларусь проиграла.
Такая форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Глеб Кучко и Герман Барковский — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Дании забивали меньше 3,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Беларуси забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей Беларуси забивали больше 4,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 14.00, успех Беларуси — в 55.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.25 и 3.75.
Прогноз: хозяева поля на голову превосходят соперника. При этом в первой игре против нынешнего соперника на выезде им удалось забить шесть мячей.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гости пропустили больше 3,5 голов.
Ставка: индивидуальный тотал Дании больше 3,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Беларуси.
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.40