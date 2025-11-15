Сколько Дания забьёт в ворота Беларуси?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.80

15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Дания и Беларусь. Начало встречи — в 22:45 мск.

Дания

Турнирное положение: Дания после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю баллами в активе занимает первую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в квартете Шотландию, которая занимает второе место (возможный плей-офф), и на семь пунктов — третью в группе Грецию.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах одержала победу над Грецией (3:1).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал максимум очков, когда теперь на выездной арене разгромно обыграл как раз нынешнего соперника (6:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира 2026 года, Дания выиграла.

Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Беларусь

Турнирное положение: Беларусь после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года без очков занимает последнюю четвертую позицию.

Команда на семь баллов отстает от второй строчки (зоны возможного плей-офф), поэтому уже лишилась шансов сыграть на мундиале, а также на три пункта от третьей в квартете Греции.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Шотландии с результатом 1:2.

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь на своей арене проиграл как раз нынешнему сопернику.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, Беларусь проиграла.

Такая форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Глеб Кучко и Герман Барковский — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Дании забивали меньше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей Беларуси забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Беларуси забивали больше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 14.00, успех Беларуси — в 55.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.25 и 3.75.

Прогноз: хозяева поля на голову превосходят соперника. При этом в первой игре против нынешнего соперника на выезде им удалось забить шесть мячей.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гости пропустили больше 3,5 голов.

Ставка: индивидуальный тотал Дании больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Беларуси.

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.40