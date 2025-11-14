14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Словакия и Северная Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск.
Словакия
Турнирное положение: Словакия после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с девятью баллами в активе занимает вторую позицию в группе.
Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место) и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру Германии, а также на три пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в своих стенах одержала победу над Люксембургом (2:0).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже остался без очков, когда теперь на чужой арене потерпел поражение как раз от нынешнего соперника со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Словакия выиграла три раза при одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Пять голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с шестью очками в активе.
Команда на три пункта отстает как от лидера квартета, Германии, так и от нынешнего соперника, а также на шесть баллов опережает ближайшего преследователя — Люксембург.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Германии (0:1).
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 2:0 переиграл Словакию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Северная Ирландия проиграла два раза при одной победе.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Словакия выиграла
- в пяти последних матчах Словакии забивала только одна команда
- в шести из девяти последних матчей Северной Ирландии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.15, успех Северной Ирландии — в 4.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.
Ставка: Словакия победит за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из девяти последних матчей Северной Ирландии.
Ставка: обе команды забьют за 2.10