14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Словакия и Северная Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск.

Словакия

Турнирное положение: Словакия после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с девятью баллами в активе занимает вторую позицию в группе.

Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место) и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру Германии, а также на три пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в своих стенах одержала победу над Люксембургом (2:0).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив уже остался без очков, когда теперь на чужой арене потерпел поражение как раз от нынешнего соперника со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на мундиаль, Словакия выиграла три раза при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Пять голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с шестью очками в активе.

Команда на три пункта отстает как от лидера квартета, Германии, так и от нынешнего соперника, а также на шесть баллов опережает ближайшего преследователя — Люксембург.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Германии (0:1).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене с результатом 2:0 переиграл Словакию.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Северная Ирландия проиграла два раза при одной победе.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Шесть голов команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Словакия выиграла

в пяти последних матчах Словакии забивала только одна команда

в шести из девяти последних матчей Северной Ирландии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.15, успех Северной Ирландии — в 4.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

Ставка: Словакия победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из девяти последних матчей Северной Ирландии.

Ставка: обе команды забьют за 2.10